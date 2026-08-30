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Silopi'de Yangın Alarmı: 3 Asker Dumandan Etkilendi

Silopi'de Yangın Alarmı: 3 Asker Dumandan Etkilendi Haber Videosunu İzle
Silopi'de Yangın Alarmı: 3 Asker Dumandan Etkilendi
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Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesinde çıkan arazi ve ot yangınına müdahale sırasında 3'ü asker 4 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, dumandan etkilenen askerler Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaymakam Çağlar Partal da olay yerinde incelemelerde bulundu; yangına müdahale ve kontrol çalışmaları sürüyor.

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesinde çıkan arazi ve ot yangını, müdahale sırasında 3’ü asker olmak üzere 4 kişinin dumandan etkilenmesine neden oldu. Dumandan etkilenen 3 asker, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangın ihbarı üzerine çok sayıda ekip sevk edildi

Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi kayıtlarına göre, 29 Ağustos 2026 günü saat 13.52’de Çalışkan beldesinde arazi/ot yangını çıktığı yönünde ihbar alındı. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, orman, jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale ve bölgede güvenliğin sağlanması amacıyla 2 itfaiye ekibi, 5 orman ekibi, 3 ambulans ekibi, 1 Emniyet TOMA ekibi, 2 Jandarma TOMA ekibi ve 1 helikopter ekibi bölgeye yönlendirildi.

Kaymakam Partal olay yerine intikal etti

Yangının ardından Silopi Kaymakamı Çağlar Partal ve beraberindeki yetkililer olay yerine intikal ederek bölgede yürütülen çalışmaları yerinde takip etti. Yetkililerden yangının seyri ve müdahale çalışmaları hakkında bilgi alan Kaymakam Partal, ekiplerin çalışmalarını inceledi.

Müdahale sırasında dumandan etkilendiler

Yangına müdahale çalışmaları sırasında bölgede görev yapan jandarma personelinden 3 asker yoğun dumandan etkilendi. Yangın nedeniyle toplam 4 kişinin dumandan etkilendiği bildirildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk değerlendirmelerinin ardından dumandan etkilenen 3 asker, sarı kod kapsamında Silopi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Yangında müdahale ve kontrol çalışmaları sürüyor

112 Acil Çağrı Merkezi kayıtlarında olaydan 4 kişinin etkilendiği bilgisine yer verilirken, hastaneye kaldırılan askerlerin sağlık durumlarının sağlık ekipleri tarafından takip edildiği öğrenildi.

Bölgede yangına müdahale ve kontrol çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu
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