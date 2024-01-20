Ak Parti'nin merakla beklenen İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklandı. Tüm illerde belediye başkan adayları belli olan Ak Parti, bugün de İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını duyurdu. AK Parti Şile belediye başkan adayı kim oldu merak konusu oldu. Arama motorlarında adayların hayatı ve kariyeri sorgulatılıyor. Peki, AK Parti Şile belediye başkan adayı kimdir? AK Parti Şile adayı açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

İLHAN OCAKLI KİMDİR?

1972 yılında Sakarya Akyazı'da doğan İlhan OCAKLI, ilköğrenimini Akyazı'da, orta ve lise öğrenimini Adapazarı Teknik Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı. Üniversite öğrenimini yurtdışında gerçekleştiren İlhan OCAKLI, Almaata İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, ikinci üniversitesini Anadolu Üniversitesi/ Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. 2009 yılı Ekim ayında Şile İlçe Başkanlığına atanan İlhan Ocaklı, 2011'de 4. AK Parti İlçe Kongresi, 2014'te 5. AK Parti İlçe Kongresi ve 2018'de 6. AK Parti İlçe Kongresinde delegelerin teveccühleri ile AK Parti Şile İlçe Başkanı olarak görev yaptı.

İlçe Başkan Yardımcılığı, SKM Başkanlığı ve 3 dönem devam ettiği Şile İlçe Başkanlığı görevlerinde açık kapı politikasıyla, Şile'nin 5 merkez mahallesi ve 57 köyünde, tüm Şileliler ile gönül bağı kuran İlhan Ocaklı, Şile'nin yerel ihtiyaçları ile ilgili tüm sorunlarında, Ankara ile Şile arasında iletişim sağladı. Şile'de yaşanan sorunlara çözüm yolları arayarak Şile'nin gelişmesine büyük katkı sağladı.

Şile halkının teveccühleriyle, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, %54,37 oy oranı ile Şile Belediye Başkanı seçilen İlhan OCAKLI, evli ve 3 çocuk babasıdır.