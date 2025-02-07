Sıla bebek davası ne oldu? Sıla bebek davasında anne kaç yıl ceza aldı?

Anne Bakiye Yeniçeri toplam 27 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, davada yargılanan diğer sanıklar hakkında da çeşitli cezalar verildi. Peki, Sıla Bebek davası kararı toplumda büyük yankı uyandırırken, birçok kişi adaletin sağlanıp sağlanmadığını tartışıyor. Olayın detayları ve mahkeme sürecinde yaşanan gelişmeler haberimizde…

SILA BEBEK DAVASI NE OLDU?

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada, anne Bakiye Yeniçeri üç ayrı suçtan 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A. iki ayrı suçtan 20 yıl 6 ay, G.K. 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı olarak gerçekleştirilen duruşmaya, sanıklardan anne Bakiye Yeniçeri ile suça sürüklenen çocuklar G.K. ve K.A. bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

K.A'nın babası K.A. ile başka bir soruşturma kapsamında tutuklanan annenin birlikte yaşadığı S.Ö. duruşma salonunda hazır bulundu.

SILA BEBEK DAVASINDA ANNE KAÇ YIL CEZA ALDI?

Anne Bakiye Yeniçeri, gece kulübünde silah zoruyla çalıştırıldığını, o nedenle bebeğini zaman zaman komşuya bırakmak durumunda kaldığını ve suçsuz olduğunu öne sürdü. Suça sürüklenen çocuklar K.A. ve G.K. de üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirtti. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını iddia etti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, anne Bakiye Yeniçeri'ye "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "suç delillerini yok etme" ve "suçu bildirmeme" suçlarından toplam 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A'ya "nitelikli cinsel istismar" ve "kasten öldürme" suçlarından 20 yıl 6 ay, diğer suça sürüklenen çocuk G.Y'ye "nitelikli cinsel istismar" suçundan 7 yıl hapis verdi.

Sanıklardan K.A'nın babası K.A. ile annenin birlikte yaşadığı S.Ö. ise beraat etti.