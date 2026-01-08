Şikayetler peş peşe geliyordu! Vatandaşın isyan ettiği zam düzeni değişiyor

Torba kanun teklifi kapsamındaki yeni mevzuat çalışmasıyla site yöneticilerinin aidatları keyfi şekilde artırmasının önüne geçilmesi, yönetim şirketlerinin ise bakanlık denetimine alınması hedefleniyor.

AİDAT ARTIŞINA ÜST SINIR GELİYOR

Site ve apartman aidatlarındaki yüksek artışlar ile keyfi yönetim uygulamalarına ilişkin şikayetler üzerine kapsamlı bir düzenleme hazırlanıyor. Meclis gündemine sunulması beklenen değişiklikle, site yöneticilerinin sene başında aidatlarda yalnızca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ve Cumhurbaşkanlığı onayıyla yürürlüğe giren Yeniden Değerleme Oranı kadar artış yapabilmesi öngörülüyor.

3 AY İÇİNDE TOPLANTI ZORUNLU OLACAK

Düzenlemeye göre, yeniden değerleme oranı dışında sitenin büyüklüğüne ve ihtiyaçlarına göre farklı bir aidat tutarı belirlenecekse, bu tutarın kesinleşmesi için 3 ay içinde kat malikleri kurulunun toplanması zorunlu hale gelecek. Böylece yeni aidatların yönetim tarafından tek taraflı biçimde belirlenmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

KARAR ALMA ŞARTLARI DEĞİŞİYOR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, toplantılarda karar alınabilmesi için ilk toplantıda site sakinlerinin yüzde 50+1 çoğunluğu gerekecek. Bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda katılanların çoğunluğu ile aidat tutarı kesinleşecek. Toplu yapılarda yönetim planlarının değiştirilmesine ilişkin temsilciler kurulu çoğunluk şartı da 5'te 4'ten 3'te 2'ye düşürülecek.

YÖNETİM ŞİRKETLERİ BAKANLIK DENETİMİNE GİRİYOR

"Konutlarda Yönetim ve Denetim Hizmetlerinin Verilmesi Hakkında Kanun Taslağı" kapsamında site yönetim hizmeti sunan şirketlerin iş süreçleri yeniden tanımlanacak. Bu şirketler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının denetimine tabi olacak, kapasitelerine göre belgelendirilecek ve kayıt altına alınacak. Tesis yöneticileri ve denetçilerin periyodik eğitimlerden geçirilmesi, şirketlerin ise bakanlıkça yetkilendirilmiş denetçiler tarafından yılda en az bir kez denetlenmesi planlanıyor.

"GERİYE DÖNÜK OLUR MU?" SORUSU

Kanun taslağının ev sahibi-kiracı ayrımı olmaksızın tüm site sakinlerini ilgilendirdiği belirtilirken, aidatları kısa süre içinde yüzde 50'ye varan oranlarda artan vatandaşların "Bu düzenleme geriye dönük uygulanacak mı?" sorusu da gündeme geldi. Uzmanlar, detayların teklifin Meclis'ten geçmesiyle netleşeceğini, geriye dönük işlem olmayabileceğini ifade ediyor. Ancak danışma kurulunun, kamuoyundan gelecek talepler doğrultusunda yürürlük tarihini yılın başına çekmesi halinde farklı bir takvim de mümkün olabilecek.