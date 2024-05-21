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Sıfırlar ve Birler filmi oyuncuları kim? Sıfırlar ve Birler filmi konusu, oyuncuları ve Sıfırlar ve Birler özeti!

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Sıfırlar ve Birler filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Sıfırlar ve Birler konusu, özeti ve Sıfırlar ve Birler oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Sıfırlar ve Birler filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Sıfırlar ve Birler filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sıfırlar ve Birler filmini izleyecek olanların merak ettiği Sıfırlar ve Birler konusu nedir, Sıfırlar ve Birler oyuncuları kimler ve Sıfırlar ve Birler özeti gibi konuları inceliyoruz.

SIFIRLAR VE BİRLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmen : Abel Ferrara

Oyuncular : Ethan Hawke, Cristina Chiriac, Phil Neilson

SIFIRLAR VE BİRLER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Vatikan'ın bombalanmasından sonra bir Amerikan askeri, işgal altında olan Roma'da görevi başındadır. Kimsenin kim olduğunu bilmediği bir düşman, tüm dünyayı tehdit etmektedir. Asker, düşmanı ortaya çıkarmak ve ona karşı dünyayı korumak için zorlu bir mücadeleye girişir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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