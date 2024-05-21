Sıfırlar ve Birler filmi oyuncuları kim? Sıfırlar ve Birler filmi konusu, oyuncuları ve Sıfırlar ve Birler özeti!

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SIFIRLAR VE BİRLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmen : Abel Ferrara

Oyuncular : Ethan Hawke, Cristina Chiriac, Phil Neilson

SIFIRLAR VE BİRLER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Vatikan'ın bombalanmasından sonra bir Amerikan askeri, işgal altında olan Roma'da görevi başındadır. Kimsenin kim olduğunu bilmediği bir düşman, tüm dünyayı tehdit etmektedir. Asker, düşmanı ortaya çıkarmak ve ona karşı dünyayı korumak için zorlu bir mücadeleye girişir.