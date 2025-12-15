Haberler

Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı: Yazıklar olsun

Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı: Yazıklar olsun
Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı: Yazıklar olsun
Sıfır kilometre otomobil alan bir müşteri, aracın paspaslarını kaldırdığında altının çamurlu olduğunu fark ederek duruma tepki gösterdi. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

  • Satın alınan sıfır kilometre Hyundai marka aracın paspaslarının altı çamurlu bulundu.
  • Müşteri durumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti ve sosyal medyada paylaştı.
  • Sosyal medya kullanıcıları sıfır araç teslimat süreçleri ve kalite kontrol uygulamalarını eleştirdi.

Satın aldığı sıfır kilometre Hyundai marka aracın paspaslarını kaldıran bir müşteri, karşılaştığı görüntüye büyük tepki gösterdi. Paspasların altının çamurlu olduğunu fark eden müşteri, durumu cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

"MÜŞTERİYE BUNU LAYIK GÖRÜYOR, YAZIKLAR OLSUN"

Görüntülerde tepkisini dile getiren müşteri, "Demek ki Hyundai müşterisine bunu layık görüyor, yazıklar olsun" sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını ifade etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar sıfır araç teslimat süreçleri ve kalite kontrol uygulamalarıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Demekki Hyundai alınmazmış

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHarun SİZER:

Hassiiktir pedallerde ki çamuru koltuklarda ki tozu da mı görmüyoruz sıfır aldıysan önce 0 km yi göster

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

