Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı: Yazıklar olsun

Satın aldığı sıfır kilometre Hyundai marka aracın paspaslarını kaldıran bir müşteri, karşılaştığı görüntüye büyük tepki gösterdi. Paspasların altının çamurlu olduğunu fark eden müşteri, durumu cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

"MÜŞTERİYE BUNU LAYIK GÖRÜYOR, YAZIKLAR OLSUN"

Görüntülerde tepkisini dile getiren müşteri, "Demek ki Hyundai müşterisine bunu layık görüyor, yazıklar olsun" sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını ifade etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar sıfır araç teslimat süreçleri ve kalite kontrol uygulamalarıyla ilgili eleştirilerde bulundu.