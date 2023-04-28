Oyuncu Şifanur Gül kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Şifanur Gül kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Şifanur Gül kimdir? Şifanur Gül hangi dizilerde oynadı? Şifanur Gül kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Şifanur Gül, kameralar karşısına ilk kez Sevdim Seni Bir Kere dizisiyle geçmiştir. Netflix'in Terzi filmiyle adından söz ettiren Şifanur Gül kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Şifanur Gül kimdir? Şifanur Gül hangi dizilerde oynadı? Şifanur Gül kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizdedir…

ŞİFANUR GÜL KİMDİR?

Şifanur Gül, 26 Kasım 1997 tarihinde Ankara'da dünyada gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunudur. Şifanur Gül, kameralar karşısına ilk kez Sevdim Seni Bir Kere dizisiyle geçmiştir. Hayatımın Şansı dizisinde başrol oynayan Şifanur Gül şimdilerde Netflix'in Terzi dizisindeki rolüyle adından söz ettirmektedir.