Siccin serisi genel olarak doğaüstü ve korku unsurlarını içeren kurgusal hikayelerden oluşuyor. Siccin 7, mafyadan kaçan Kemal ve ailesinin yerleştikleri konakta yaşadıkları korku dolu günler aktarılıyor. Siccin 7 konusu ne? Siccin 7 konusu gerçek mi? Siccin 7 fragmanı izle!

SİCCİN 7 KONUSU NE?

Çocuk dilenci mafyası ile yaptığı "kanlı bir pazarlık" sonrasında doktorluğu bırakıp kaçmak zorunda kalan Kemal, ailesi ile birlikte amcasının konağına taşınır. Küçük kızı Rüya'yı hastalığından kurtarmak için bulaştığı karanlık sır, Alzheimer hastası olan annesi Lale'nin zihninin karanlığıyla birleşince taşındıkları konak paranormal bir kabuslar labirentine dönüşür. Aileye yardımcı olmak bahanesiyle eve giren Meral'in ise asıl niyeti 2018'in Kara Ay'ında yapılan bir ayinin şartlarını yerine getirmektir.

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