SİBİL ÇETİNKAYA KİMDİR? Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi Sibil Çetinkaya nereli?

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, oyuncu Şükrü Özyıldız ile ilişkisi sonrasında sıkça araştırılıyor. Samimi dili ile takipçi kazanan Çetinkaya'nın kim olduğu merak ediliyor. Sibil Çetinkaya kimdir? Sibil Çetinkaya nereli? İşte ayrıntılar...

SİBİL ÇETİNKAYA KİMDİR?

İstanbul'da 10 Mayıs 1994 tarihinde doğan Sibil Çetinkaya, genç yaşına rağmen akademik başarısını İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Medya ve İletişim bölümünde elde etmiştir. Uluslararası bir bakış açısı kazanmak amacıyla üniversite değişim programı kapsamında Londra'ya giderek oyunculuk eğitimleri almıştır.

Oyunculuk yetenekleri ve sanata olan ilgisiyle dikkat çeken Sibil Çetinkaya, YouTube platformunda paylaştığı videolarla geniş bir kitleye ulaşmayı başarmıştır. Kendine özgü tarzıyla izleyicilerine seslenen Çetinkaya'nın YouTube kanalı, şu anda 593 bin aboneye sahiptir. Ermeni olduğu konuşulan Sibil Çetinkaya'nın aslen Sivaslı olduğu biliniyor.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ VE SİBİL ÇETİNKAYA NE ZAMAN SEVGİLİ OLDU?

Nişanlısı Rabia Yaman'dan 2018'de ayrılan Şükrü Özyıldız arından ise Büşra Cebe ile ilişki yaşadı. Özyıldız son olarak aradığı aşkı Sibil Çetinkaya ile buldu. İkilinin ilişkisi geçtiğimiz yaz aylarında yaptıkları tatilden sızan fotoğraflar ile belgelendi.