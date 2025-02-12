Sosyal medyada noter videoları paylaşarak tanınan Sibel Keskiner, sahte belgelerle arsa satışı yapan bir suç şebekesine yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla tutuklandı. Çorum'da yaşanan olayda, sahte evraklarla üzerlerine aldıkları bir arsayı satmaya çalışan üç kişi, tapu işlemleri sırasında fark edilerek polise ihbar edildi. Sibel Keskiner neden tutuklandı? Sibel Keskiner kimdir?

SİBEL KESKİNER NEDEN TUTUKLANDI?

Çorum'da üç kişi, bir gayrimenkulün satışı için tapu müdürlüğüne başvuruda bulundu. Ancak alıcılar, işlemler sırasında satıcılardan şüphelenerek durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.

SAHTE EVRAKLARLA MİRAS ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK

Polis tarafından yapılan incelemelerde, söz konusu gayrimenkullerin, yaklaşık 20 yıl önce vefat eden Çorum'un Alaca ilçesine kayıtlı Muharrem Yılmaz'ın mirasçıları adına sahte belgelerle üzerlerine geçirildiği ortaya çıktı. Şüphelilerin, miras hakkını sahte kimliklerle İzmir Torbalı 6. Noterliğinde düzenlenen bir vekaletname ile devraldıkları belirlendi. Olayın detayları araştırıldığında, mirasçıların bu satıştan tamamen habersiz olduğu ortaya çıktı.

3 ŞÜPHELİ VE SOSYAL MEDYA FENOMENİ NOTER KATİBİ TUTUKLANDI

Yapılan soruşturma sonucunda, dolandırıcılık girişiminde bulunan Müslüm K., Selma D. ve Ali Y. gözaltına alındı ve ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayın yankıları sürerken, noter işlemlerinde görevli olan ve sosyal medyada çektiği videolarla fenomen haline gelen noter katibi Sibel Keskiner'in de şüphelilere yardım ettiği tespit edildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Keskiner, gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Sibel Keskiner, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOSYAL MEDYADA TANINAN İSİM, DOLANDIRICILIK SORUŞTURMASINDA

Sosyal medyada noter işlemleriyle ilgili paylaşımlar yaparak geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Sibel Keskiner'in adının böyle bir dolandırıcılık davasında geçmesi, takipçileri arasında şaşkınlık yarattı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, dolandırıcılık girişimiyle ilgili yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor.