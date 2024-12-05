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Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi filmi ne zaman, nerede çekildi?

Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Shang-Chi Ve 10 Halka Efsanesi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Shang-Chi Ve 10 Halka Efsanesi konusu, özeti ve Shang-Chi Ve 10 Halka Efsanesi oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Shang-Chi Ve 10 Halka Efsanesi filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Shang-Chi Ve 10 Halka Efsanesi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Shang-Chi Ve 10 Halka Efsanesi filmini izleyecek olanların merak ettiği Shang-Chi Ve 10 Halka Efsanesi konusu nedir, Shang-Chi Ve 10 Halka Efsanesi oyuncuları kimler ve Shang-Chi Ve 10 Halka Efsanesi özeti gibi konuları inceliyoruz.

SHANG-CHİ VE 10 HALKA EFSANESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Shang-Chi ve On Halka Efsanesi, genç bir dövüş ustasının geçmişiyle yüzleşirken kazandığı güçleri doğru amaçlar için kullanma mücadelesini anlatıyor. Ölümsüz bir büyücü olan babası tarafından suikastçı olarak yetiştirilen Shang-Chi, dövüş sanatları ve insanüstü güçlerde ustalaşmıştır. Babasının yıkıcı planlarını fark ettiğinde, ailesine karşı koymaya karar verir. Bu süreçte, hem içsel çatışmalarını aşmak hem de dünya genelinde süper kahramanlarla yeni bir yol çizmek zorunda kalır.


SHANG-CHİ VE 10 HALKA EFSANESİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Simu Liu - Shang-Chi: Yetenekli bir dövüş sanatçısı.

Awkwafina - Katy

Meng'er Zhang - Xu Xialing

Fala Chen - Ying Li

Florian Munteanu - Razor Fist

Benedict Wong - Wong

Yuen Wah - Guang Bo

Michelle Yeoh - Ying Nan

Ben Kingsley - Trevor Slattery

Tony Leung - Xu Wenvu:Ten Rings terör örgütünün lideri.

Ronny Chieng - Jon Jon

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