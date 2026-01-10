Sezen Aksu karantinaya alındı
Türk pop müziğinin usta ismi Sezen Aksu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Kanlıca'daki evinde karantinaya giren sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu ve hastalığı hafif semptomlarla atlattığı açıklandı.
- Sezen Aksu koronavirüse yakalandı.
- Sezen Aksu İstanbul Kanlıca'daki evinde karantinaya alındı.
- Sezen Aksu Covid-19'u hafif semptomlarla geçiriyor.
Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Sezen Aksu'dan hayranlarını endişelendiren bir haber geldi. Usta sanatçı koronavirüse yakalandı.
KARANTİNAYA GİRDİ
Test sonucunun belli olmasının ardından önlem alan Sezen Aksu'nun, İstanbul Kanlıca'daki evinde karantinaya girdiği belirtildi. Sanatçının süreci doktorların önerileri doğrultusunda evinde geçirdiği ifade edildi.
Sezen Aksu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgileri kardeşi Nihat Yıldırım paylaştı. Sanatçının evde istirahat ettiğini belirten Yıldırım, genel sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.
HASTALIĞI HAFİF SEMPTOMLARLA GEÇİRİYOR
Nihat Yıldırım, Sezen Aksu'nun Covid-19'u hafif semptomlarla geçirdiğini ve durumunun endişe verici olmadığını söyledi. Usta sanatçının tedbir amaçlı olarak karantinada bulunduğu kaydedildi.