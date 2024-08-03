Şeytan Marka Giyer filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şeytan Marka Giyer filmi ne zaman, nerede çekildi? Şeytan Marka Giyer filmi g

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Şeytan Marka Giyer filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Şeytan Marka Giyer konusu, özeti ve Şeytan Marka Giyer oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Şeytan Marka Giyer filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Şeytan Marka Giyer filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Şeytan Marka Giyer filmini izleyecek olanların merak ettiği Şeytan Marka Giyer konusu nedir, Şeytan Marka Giyer oyuncuları kimler ve Şeytan Marka Giyer özeti gibi konuları inceliyoruz.
ŞEYTAN MARKA GİYER FİLMİ KONUSU NEDİR?
New York'ta sıradan bir hayat yaşayan gazeteci Andrea Sachs (Anne Hathaway), her genç kızın hayali olan bir işe girer. Bu işte bir yıl çalışabilirse, istediği gazetede iş bulabilecektir. Ancak patronu Miranda Priestly (Meryl Streep), acımasız ve çok katı bir kadındır. Andrea çok çalışır ve tüm hayatını işinde başarılı olmak adına değiştirir. Bu durum zamanla erkek arkadaşı ve dostları ile arasının açılmasına neden olacaktır.
ŞEYTAN MARKA GİYER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Oyuncular
Meryl Streep
Anne Hathaway
Emily Blunt