Şeyhmus Karamehmet kimdir? AK Parti Diyarbakır- Çermik Belediye Başkan adayı Şeyhmus Karamehmet kaç yaşında, nereli?
Şeyhmus Karamehmet kimdir? AK Parti Diyarbakır- Çermik Belediye Başkan adayı Şeyhmus Karamehmet kaç yaşında, nereli? Şeyhmus Karamehmet, AK Parti'nin Diyarbakır- Çermik Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Karamehmet'in kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında detaylar merak konusu oldu. Şeyhmus Karamehmet kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Diyarbakır- Çermik Belediye Başkanı adayı Şeyhmus Karamehmet oldu. Peki, Şeyhmus Karamehmet kimdir? AK Parti Diyarbakır- Çermik Belediye Başkan adayı Şeyhmus Karamehmet kaç yaşında, nereli?
ŞEYHMUS KARAMEHMET KİMDİR?
Şeyhmus Karamehmet, AK Parti'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Diyarbakır- Çermik Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmiştir.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.