Gündeme gelen gelişmelerin ardından vatandaşlar, "Seyfi Beyaz kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?" sorularına yanıt arıyor. Beyaz İnşaat'ın kurucularından biri olan Seyfi Beyaz, İstanbul'da birçok projeye imza atmış bir iş insanıdır. Peki, Seyfi Beyaz kimdir? Seyfi Beyaz kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

SEYFİ BEYAZ KİMDİR?

Seyfi Beyaz, 1980 yılında kardeşi Muzaffer Beyaz ile birlikte Beyaz İnşaat'ı kurarak inşaat sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştır. Gümüşhane doğumlu olan Beyaz, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Çanakkale Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olmuştur. 25 yaşında inşaat sektörüne adım atan Beyaz, bugüne kadar 200'ün üzerinde projeye imza atmıştır.

Beyaz İnşaat, konut, ofis ve alışveriş merkezi projeleriyle tanınmakta olup, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde önemli projelere imza atmıştır. Bu projeler arasında Bakırköy City Evleri ve Beylikdüzü'nde yer alan West Side projesi öne çıkmaktadır.

Ancak, Nisan 2025'te Seyfi Beyaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmıştır. Beyaz, "rüşvet vermek" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlamalarıyla Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır.

İfadesinde, Bakırköy'de bulunan Capacity AVM için kendisinden 5 milyon dolar rüşvet istendiğini ve bu konuda CİMER'e ihbarda bulunduğunu belirtmiştir.

İTİRAFÇI OLDU

İmamoğlu'nun finansal işlerinde önemli bir rol üstlendiği iddia edilen Beyaz, etkin pişmanlıktan faydalanarak ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

Beyaz, ifadesinde, Bakırköy'de bulunan bir alışveriş merkezi projesi için kendisinden 5 milyon dolar rüşvet istendiğini öne sürdü. Bu talebin, Bakırköy Belediyesi İmar'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve Süleyman Atik tarafından iletildiğini belirtti. Beyaz, bu durumu CİMER'e bildirdiğini ifade etti.