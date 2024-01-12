Sevilay Açar bulundu mu? Sorusu, Esra Erol'da Sevilay Açar olayının akıbetini merak edenler tarafından araştırılıyor. ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında işlenen Sevilay Açar olayı ile ilgili bilgiler sosyal medyada ve internette Peki, Sevilay Açar bulundu mu? Esra Erol'da Sevilay Açar olayı son durum ne?

SEVİLAY AÇAR BULUNDU MU?

4 Ocak 2024 tarihinde Sevilay Açar'ın kaybolma olayı gerçekleşiyor ve Murat Açar, kızının telefonunda bir görüşme yaparken, kızının yüz renginin değiştiğini ve sonrasında kaybolduğunu ifade ediyor. Açar, bu olayın kızının kredi kartı borcu ve çaldığı telefonla ilişkilendirildiğini dile getiriyor. Esra Erol'da 11 Ocak Perşembe günü yayınlanmakta olan bölümde Sevilay Açar'ın bulunduğu biliniyor. Buna göre Esra Erol'da 11 Ocak Perşembe günü bölümünde Sevilay Açar bulunuyor.