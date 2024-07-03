Sevginin Gücü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sevginin Gücü filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Sevginin Gücü filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sevginin Gücü filmini izleyecek olanların merak ettiği Sevginin Gücü konusu nedir, Sevginin Gücü oyuncuları kimler ve Sevginin Gücü özeti gibi konuları inceliyoruz.

SEVGİNİN GÜCÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sevginin Gücü, konuşamayan Pakistanlı küçük kız Shahida ile yolları kesişen bir adamın hikâyesini anlatıyor. Beş yaşındaki Shadida'nın annesi kızının konuşması için elinden geleni yapmaya çalışmaktadır. Shahida'yı tedavi ettirebilmek için onu Pakistan'dan Hindistan'a götürmeye karar verir. Çıktıkları bu yolculuk, küçük kızın hayatını tamamen değiştirir. Trenle çıktıkları yolculukta küçük kız, tren durakta beklediği sırada camdan gördüğü kuzuların yanına gitmek için trenden iner. Fakat trenin hareket düdüğü çaldığında Shahida duyamadığı için treni kaçırır. Küçük kız bilmediği topraklarda yapayalnız kalmıştır. Tek başına sokaklarda dolaşan küçük kızın yolu Bajrangi adındaki bir adamla kesişir. Bajrangi, Shahida'ya yardım etmeye çalışsa da ondan hiçbir şey öğrenemediği için ne yapacağını bilemez. Daha sonra kızın Pakistanlı olduğunu öğrenen genç adam kızı ailesine kavuşturmaya karar verir. Shahida'nın ailesini bulmak için yola koyulan ikili kendilerini macera dolu bir yolculuğun içerisinde bulur.

SEVGİNİN GÜCÜ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Orijinal İsmi: Bajrangi Bhaijaan

Tür: Aksiyon, Dram, Komedi

Yönetmen: Kabir Khan