Haberler

Sever Plaza Beykoz Kavacık’ta açılıyor

Sever Plaza Beykoz Kavacık’ta açılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İş insanı Lokman Sever, yaklaşık 30 yıl boyunca Belçika’da faaliyet gösteren Noordco Group ile gayrimenkul sektöründe önemli başarılara imza atmış, uluslararası arenada güçlü bir yatırımcı kimliği oluşturmuştur. Avrupa’da edindiği bu derin tecrübe ve vizyonunu şimdi Türkiye’ye taşıyan Sever, rotasını İstanbul’a çevirerek dikkat çekici bir yatırıma başlamıştır.

Sadece Avrupa ile sınırlı kalmayan iş hayatında, Afrika kıtasında da yaklaşık 25 yıldır aktif rol oynayan Sever’in, özellikle bakır ve kobalt madenleri üzerine önemli yatırımları ve faaliyetleri bulunmaktadır. Bu alandaki çalışmalarıyla Afrika’daki ekonomik gelişime katkı sağlarken, aynı zamanda Türk iş dünyasının uluslararası etkisini de güçlendiren isimlerden biri olmuştur.

Uluslararası ilişkilerde de dikkat çeken bir profile sahip olan Lokman Sever, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile yakın ilişkileriyle bilinmektedir. Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de çeşitli vesilelerle bir araya gelmiştir. Özellikle Félix Tshisekedi’nin Ankara ziyareti sırasında gerçekleşen görüşmelerde, Lokman Sever’in iki lider arasında yer alarak Kongo hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi aktardığı ifade edilmektedir. Bu durum, Sever’in uluslararası düzeydeki etkinliğini ve güvenilirliğini ortaya koyan önemli bir detay olarak öne çıkmaktadır.

Tüm bu birikim ve deneyimlerin ışığında Sever, İstanbul’un gelişen iş merkezlerinden biri olan Kavacık’ta stratejik bir yatırıma imza atmıştır. Bölgenin ticari potansiyelini doğru analiz eden iş insanı, burada bulunan bir plazayı satın alarak kapsamlı bir renovasyon süreci başlatmıştır.

Kavacık’ta hayata geçirilen ve “Sever Plaza” olarak anılan bu projenin yürütülmesinde ise oğlu Zeki Sever aktif rol üstlenmektedir. Projenin tüm süreçlerini yakından takip eden Zeki Sever, modern iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun bir yapı ortaya koymak adına titiz bir çalışma yürütmektedir.

Yenileme çalışmaları tamamlandığında, modern ve prestijli bir yapıya kavuşacak olan plaza, toplamda 3000 metrekarelik ofis alanı sunacaktır. Proje kapsamında oluşturulacak ofisler, kat kat kiraya verilerek farklı sektörlerden firmalara ev sahipliği yapacak ve bölgedeki iş hayatına yeni bir dinamizm kazandıracaktır.

Lokman Sever’in bu yatırımı, yalnızca bir gayrimenkul projesi değil; aynı zamanda Avrupa ve Afrika’daki güçlü iş deneyiminin Türkiye’ye yansıması olarak değerlendirilmektedir. İstanbul’da hayata geçirilen bu proje, onun uluslararası başarı hikâyesinin yeni bir halkası olarak öne çıkarken, yeni neslin temsilcisi Zeki Sever’in de katkılarıyla geleceğe taşınmaktadır.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante için sıraya girecekler

3 ayda fırtınalar estirdi! Fenerbahçe macerası çok kısa sürecek
Yağışlarla debisi yükselen dere, Van Gölü kıyısının rengini değiştirdi

Türkiye'nin meşhur gölünde korkutan görüntüler
Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde

Aydınlar'ın geri adımı sonrası Safi'nin o sözleri yeniden gündemde
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi
Fenerbahçe'de N'Golo Kante için sıraya girecekler

3 ayda fırtınalar estirdi! Fenerbahçe macerası çok kısa sürecek
Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti

3 kişiyi kör etti! Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı
Okan Buruk'tan Bertuğ Yıldırım'a kanca

Gözünü milli golcüye dikti! Varsa yoksa o diyor