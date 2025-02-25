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Sevda Türküsev kimdir? Sevda Türküsev kaç yaşında, nereli?

Sevda Türküsev kimdir? Sevda Türküsev kaç yaşında, nereli?
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Sevda Türküsev'in yaşamı, kim olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor. Sevda Türküsev'in hayatı ve kariyeri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Sevda Türküsev kimdir? Sevda Türküsev kaç yaşında, nereli?

Sevda Türküsev, yazarlık ve televizyon yorumculuğuyla tanınan önemli isimlerden biridir. Sevda Türküsev kimdir? sorusu özellikle sosyal medyada ve televizyon programlarında yaptığı yorumlarla dikkat çeken bu isim hakkında merak edilen konular arasında yer alıyor. İstanbul doğumlu olan Türküsev, yazdığı kitaplar ve yaptığı konuşmalarla geniş bir kitleye hitap ediyor. Peki, Sevda Türküsev kimdir? Sevda Türküsev kaç yaşında, nereli?

SEVDA TÜRKÜSEV KİMDİR?

1969 yılında İstanbul'da doğan Sevda Türküsev, iş hayatına tekstil sektöründe başlamış, farklı alanlarda çalışarak yöneticilik pozisyonlarına kadar yükselmiştir. 2004 yılında yazdığı "Muhafazakar Çapkınlar" kitabı ile yazarlık kariyerine adım atan Türküsev, günümüze kadar toplam 14 kitap kaleme almıştır.

Yazılarında kişisel gelişim, kadın-erkek ilişkileri ve toplumun sosyolojik yapısı gibi konulara değinen Sevda Türküsev, birçok televizyon programında da yorumculuk yapmıştır. 2014-2015 yılları arasında Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yaparak gündeme dair değerlendirmelerde bulunmuş, TV Net kanalında ise "Net Bakış" programında yorumculuk yapmıştır.

Bunun yanı sıra, motivasyon ve liderlik alanlarında da çalışmalar yapan Sevda Türküsev, üniversitelerde ve eğitim kurumlarında paneller düzenleyerek kişisel gelişim konusunda seminerler vermektedir. Kurumsal danışmanlık hizmetleri sunan yazar, bireysel gelişim konusunda da danışmanlık yapmaktadır.

Özel hayatında, genç yaşta evlenen ve bir erkek çocuğu sahibi olan Sevda Türküsev, 25 yaşında eşinden ayrılarak hayatına oğluyla birlikte devam etmiştir. Hayat tecrübelerinden yola çıkarak kadınlara yönelik motivasyon ve başarı odaklı konuşmalar yapan yazar, özellikle kadın hakları ve toplumsal farkındalık konularında da açıklamalarıyla dikkat çekmektedir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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