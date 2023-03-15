Sevda Gül Tunçer kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Sevda Gül Tunçer'in hayatı ve biyografisi!

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Sevda Gül Tunçer kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? İşte detaylar...

Av. Sevda Gül Tunçer kimdir merak edilen isimler arasında geliyor. Peki, Av. Sevda Gül Tunçer kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği nedir, hangi partili? İşte ayrıntılar...

SEVDA GÜL TUNÇER KİMDİR?

1992 Isparta doğumlu olan Sevda Gül Tunçer avukattır.Sevda Gül Tunçer lise eğitimini Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi'nde ve Lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. Avukatlık kariyerini İstanbul'da devam ettirmektedir.

Sevda Gül Tunçer doğum tarihi : 01.01.1992

Sevda Gül Tunçer kaç yaşında : 31 yaşında

Sevda Gül Tunçer nereli : Isparta

Sevda Gül Tunçer mesleği ne : Avukat, Zafer Partisi Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Sevda Gül Tunçer, Zafer Partisi Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı'dır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Sevda Gül Tunçer'in Twitter'da 41 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram'da ise 8 bin takipçisi vardır.