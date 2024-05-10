Sevan Nişanyan kimdir? Sevan Nişanyan kaç yaşında, nereli? Sevan Nişanyan hayatı ve biyografisi!

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SEVAN NAŞİNYAN KİMDİR?

Sevan Bedros Nişanyan, 21 Aralık 1956'da İstanbul'da doğdu. Türk-Ermeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlköğrenimini Pangaltı Mıhitaryan Okulu'nda tamamladı ve Milliyet gazetesinin düzenlediği İlkokullararası Bilgi ve Kültür Yarışması'nda üçüncülük elde etti. Ortaöğrenimini ise Işık Lisesi ve Robert Koleji'nde tamamladı. Robert Koleji için özellikle bağlılık duyduğunu ifade etmiştir.

Üniversite eğitimi için 1974 yılında ABD'ye gitti ve Yale Üniversitesi'nde felsefe okudu. Daha sonra Columbia Üniversitesi'nde siyaset bilimi doktorası için kabul edildi. Ancak, Latin Amerika siyasi partileri üzerine olan doktora tezini tamamlamadan Türkiye'ye geri döndü.

Sevan Bedros Nişanyan

Nişanyan, Türkçe'ye çevirdiği Grundrisse ile dikkat çekti. Henüz 23 yaşındayken bu eseri tercüme ederek yayımladı. Ayrıca, Birikim dergisinde ve The New York Times'ta yazıları da yayımlandı.