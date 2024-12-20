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Settar Tanrıöğen Kızıl Goncalar'da mı oynayacak?

Settar Tanrıöğen Kızıl Goncalar'da mı oynayacak?
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NOW ekranlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Settar Tanrıöğen, bir yıl aradan sonra Kızıl Goncalar dizisine dahil oluyor. Peki, Settar Tanrıöğen Kızıl Goncalar'da mı oynayacak?

Settar Tanrıöğen, Kızıl Goncalar'da mı oynayacak? Settar Tanrıöğen, yeni projesi "Kızıl Goncalar" dizisinde bir tarikat liderini canlandıracak. Kızıl Goncalar dizisi yeni sezon oyuncuları kimler? Settar Tanrıöğen, Kızıl Goncalar dizisinde rolü ne? Detaylar haberimizdedir…

SETTAR TANRIÖĞEN KIZIL GONCALAR'DA MI OYNAYACAK?

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, 26 Ocak'ta beyin damarlarındaki anevrizmanın (baloncuk) patlaması sonucu beyin ve beyin zarları arasında oluşan kanama nedeniyle acil ameliyata alındı. "Kızılcık Şerbeti" dizisinde 1,5 sezon boyunca izleyici karşısına çıkan Tanrıöğen, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle projeden ayrılmak zorunda kaldı. Peş peşe ameliyatlar geçiren oyuncu, bir yıl içinde sağlığına kavuştu.

Settar Tanrıöğen, iyileşme sürecinin ardından setlere dönme kararı aldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu Gold Film'in yapımcısı Faruk Turgut ile anlaştı ve yeni projesi "Kızıl Goncalar" dizisiyle ekranlara dönüyor. Tanrıöğen, bu dizide bir tarikat liderini canlandıracak.

Settar Tanrıöğen Kızıl Goncalar'da mı oynayacak?

SETTAR TANRIÖĞEN KİMDİR?

Settar Tanrıöğen, 22 Ekim 1960'ta Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun olan Tanrıöğen, 1990'lı yıllarda "Bir Demet Tiyatro" dizisinde canlandırdığı Saldıray Abi karakteriyle geniş bir kitle tarafından tanındı. Dizide Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Erdal Tosun, Zerrin Sümer, Serhat Özcan ve Erdoğan Dikmen gibi önemli isimlerle birlikte rol aldı.

2009 yılında, Binnur Kaya, Engin Günaydın, Ercan Kesal, İlker Aksum ve Serra Yılmaz ile birlikte rol aldığı Vavien filmindeki Cemal karakteriyle büyük beğeni topladı. Bu performansı, ona SİYAD Türk Sineması En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü kazandırdı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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