Haberler

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni sezonda ekranlara dönmesi beklenen Nurgül Yeşilçay'ın başrolünde yer aldığı "Ömür Usta" dizisiyle ilgili takvim değişti. Yapım süreci devam eden dizinin hazırlık çalışmalarının ocak ayının sonuna ertelendiği öğrenilirken, ünlü oyuncu bu süreçte İzmir'de sürdürdüğü köy hayatına ve çiftçilikle geçen günlerine devam edecek.

Yeni yılın en çok merak edilen projeleri arasında yer alan Ay Yapım imzalı "Ömür Usta" dizisiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ödüllü yönetmen Hilal Saral'ın çekeceği dizinin hazırlık sürecinde takvim değişikliğine gidildi.

Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Gonca Vuslateri, Cemre Arda, Pınar Çağlar Gençtürk ve Gülçin Kültür'ün paylaşacağı dizinin hazırlık çalışmalarının ocak ayı sonuna ertelendiği öğrenildi. Dizinin yayın tarihinin de yine ocak sonunda netleşmesi bekleniyor.

EN SON "VEDA MEKTUBU"NDA OYNADI

Televizyon izleyicisinin en son 2023 yılında yayınlanan "Veda Mektubu" dizisindeki performansıyla ekranlarda gördüğü Nurgül Yeşilçay, bir süredir setlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

Başarılı oyuncunun, yoğun şehir hayatını geride bırakarak İzmir'de daha sade, doğayla iç içe bir köy hayatı yaşamayı tercih ettiği biliniyor.

Sosyal medyada sık sık doğal yaşamdan kesitler paylaşan Yeşilçay'ın, "Ömür Usta" dizisiyle birlikte uzun bir aranın ardından yeniden setlere dönmeye hazırlandığı konuşuluyordu. Ancak yapım sürecindeki bu erteleme, oyuncunun dönüş takvimini de ileriye taşımış oldu.

YENİ DİZİ İÇİN KİLO VERDİ

Yeşilçay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla zayıfladığını duyurmuş ve "Eeee yeni dizi başlıyo ekranlarda güzel güzel görünelim di mi ama. 2 yıldır diyetteydim nihayet zayıfladım bu fotolar burda dursun kilo alırsam şaaaaak suratıma çarparız" sözleriyle gündem olmuştu.

Dizinin yayınlanacağı kanal ve kesin yayın tarihiyle ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Yaşam
TFF 51 kişiyi PFDK'ya sevk etti! Aralarında hakem Ali Palabıyık da var

Futbolda deprem büyüyor! Onlarca isim arasında Süper Lig hakemi de var
Amedspor maçına davet edilen Leyla Zana, teklifi geri çevirdi

Bursaspor maçında yaşananlardan sonra gelen teklifi reddetti
Emekliye promosyon yarışı kızıştı! İşte en yüksek ödeme yapan bankalar

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber! 60 bin TL ödeme yapan banka var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus kadının zorla öpülmeye çalışıldığı anlar! Kamera her şeyi kaydetti

Rus kadının zor anları! Kamera rezilliği böyle kaydetti
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Suudi Arabistan'da gizli oryantal dans dersleri gündem oldu

Görüntüler, şeriatla yönetilen o ülkeden
Rus kadının zorla öpülmeye çalışıldığı anlar! Kamera her şeyi kaydetti

Rus kadının zor anları! Kamera rezilliği böyle kaydetti
Görüntüleri elden ele dolaşıyor: Konya'da vergi dairesinde çalışan kadınla ilgili bomba iddia

Yer: Konya! Videodaki kadın memurla ilgili vahim bir iddia var
Yüksel Yıldırım: Musaba artık Fenerbahçe'nin oyuncusu

Fenerbahçe'ye transfer olan oyuncusu için son sözünü söyledi