Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak

Yeni yılın en çok merak edilen projeleri arasında yer alan Ay Yapım imzalı "Ömür Usta" dizisiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ödüllü yönetmen Hilal Saral'ın çekeceği dizinin hazırlık sürecinde takvim değişikliğine gidildi.

Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Gonca Vuslateri, Cemre Arda, Pınar Çağlar Gençtürk ve Gülçin Kültür'ün paylaşacağı dizinin hazırlık çalışmalarının ocak ayı sonuna ertelendiği öğrenildi. Dizinin yayın tarihinin de yine ocak sonunda netleşmesi bekleniyor.

EN SON "VEDA MEKTUBU"NDA OYNADI

Televizyon izleyicisinin en son 2023 yılında yayınlanan "Veda Mektubu" dizisindeki performansıyla ekranlarda gördüğü Nurgül Yeşilçay, bir süredir setlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

Başarılı oyuncunun, yoğun şehir hayatını geride bırakarak İzmir'de daha sade, doğayla iç içe bir köy hayatı yaşamayı tercih ettiği biliniyor.

Sosyal medyada sık sık doğal yaşamdan kesitler paylaşan Yeşilçay'ın, "Ömür Usta" dizisiyle birlikte uzun bir aranın ardından yeniden setlere dönmeye hazırlandığı konuşuluyordu. Ancak yapım sürecindeki bu erteleme, oyuncunun dönüş takvimini de ileriye taşımış oldu.

YENİ DİZİ İÇİN KİLO VERDİ

Yeşilçay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla zayıfladığını duyurmuş ve "Eeee yeni dizi başlıyo ekranlarda güzel güzel görünelim di mi ama. 2 yıldır diyetteydim nihayet zayıfladım bu fotolar burda dursun kilo alırsam şaaaaak suratıma çarparız" sözleriyle gündem olmuştu.

Dizinin yayınlanacağı kanal ve kesin yayın tarihiyle ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.