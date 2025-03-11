Serpil Yılmaz neden istifa etti?

Halk TV'de adeta Rasim Ozan Kütahyalı kaosu çıktı. Halk TV, Rasim Ozan Kütahyalı ile yaptığı röportajı YouTube kanalı üzerinden yayınladı.Peki, Serpil Yılmaz neden istifa etti

SERPİL YILMAZ NEDEN İSTİFA ETTİ?

Halk TV'nin YouTube hesabında Rasim Ozan Kütahyalı ile söyleşi yapılması Halk TV programcıları tarafından tepkiyle karşılandı. Gazeteciler Timur Soykan, Murat Ağırel ve Barış Pehlivan'ın da aralarında olduğu Halk TV programcıları Kütahyalı ile yapılan yayını eleştirdi. halktv.com.tr yazarı Serpil Yılmaz ise istifa ettiğini açıkladı.

Söyleşi, Halk TV'nin sosyal medya hesaplarından "Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı sürece ilişkin çok çarpıcı bilgileri Halk TV YouTube kanalına açıkladı!" ifadeleriyle duyuruldu.

Yaşanan gelişmelerin ardından, Halk TV'nin köşe yazarlarından Serpil Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz, "Halk TV bulunmak istediğim noktanın uzağına düştü: Rasim Ozan Kütahyalı'yla… Sevgili mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Halk TV yönetiminin konuya ilişkin nasıl bir adım atacağı ise merak konusu.