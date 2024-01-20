Serkan Toper kimdir, nereli? Serkan Toper hayatı ve kariyeri! Serkan Toper ne mezunu?

Yerel seçimlere az bir süre kala ilçe belediye başkan adayları kimler oldu araştırılmaktadır. Ak Parti'de bugün açıklanacak İstanbul ilçe belediye başkan adayları netleşti. Kulislere göre adaylığı tebliğ edilen AK Parti Beşiktaş belediye başkan adayı olarak gösterilen Serkan Toper'in hayatı merak konusu oldu. Arama motorlarında Serkan Toper'in kariyeri sorgulatılıyor. Peki, Serkan Toperkimdir, nereli? Serkan Toperhayatı ve kariyeri! Serkan Toperne mezunu? Detaylar haberimizde..

SERKAN TOPER KİMDİR?

Serkan Toper,13 Mart 1979'da Denizli, Sarayköy'de dünyaya geldi. Aslen Kars, Kağızmanlı olan Toper, ilk öğrenimine Sivas'ta başladı. Orta öğrenim ve lise eğitimini ise İzmir'de tamamladı. 1996 yılında üniversite eğitimi için Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başlayan Toper, 2000 yılında Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Serkan Toper, 2002 yılında avukatlık yapmaya başlayarak meslek hayatına adım attı.

2003-2004 aralığında Ankara Barosu'nda avukatlık yapan Toper, 2005 yılından itibaren İstanbul'da serbest olarak avukatlık yapıyor. İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Aile Hukuku, Fikir ve Sanat Eserleri ve de Medya Hukuku gibi dallarda uzmanlaşan Toper, Milliyetçi Hareket Partisi Spor ve Sanattan Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı ve Türk Hukuk Enstitüsü İstanbul Şubesi Genel Sekreterliği görevlerini yürütüyor.

Serkan Toper, 2016'da 6.Buhara Medya Yılın En İyileri Medya Ödülleri Töreni'nde "Medya ve Fikir Sanat Eserleri Hukuku" çalışması ile "Yılın En İyi Hukuk Danışmanı" ödülünün sahibi oldu. Toper, Medya Hukuku, Kadına Şiddet, Yeni Anayasa gibi konularda Belediye panellerinde konuşmacı olarak katılım gösterdi.