Serkan Çiçek kimdir? Serkan Çiçek neden gözaltına alındı, Mossad casusu mu?

Türkiye'de gündeme oturan son casusluk operasyonlarından biri, "Serkan Çiçek" adıyla bilinen kişinin gözaltına alınması oldu. Peki, Serkan Çiçek kimdir? Neden gözaltına alındı? Hakkındaki "MOSSAD casusu" iddiaları gerçeği yansıtıyor mu? İşte tüm ayrıntılar…

SERKAN ÇİÇEK KİMDİR?

Serkan Çiçek'in kamuoyuna yansıyan bilgilerinin büyük kısmı son operasyonla birlikte ortaya çıktı. Asıl adının Muhammet Fatih Keleş olduğu ve ticari borçları nedeniyle isim değişikliğine gittiği öne sürülüyor.

2020 yılında "Pandora Dedektiflik" adını taşıyan bir özel dedektiflik şirketi kurarak faaliyet göstermeye başlayan Çiçek, bu süreçte kişisel verilere yasa dışı erişim iddialarıyla gündeme gelmişti. Yürüttüğü çalışmaların sınırlarını aşarak bazı kişi ve kurumlara ait özel bilgileri topladığı iddia edildi.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre Çiçek'in çevresinde bu tür faaliyetlerden dolayı daha önce ceza almış kişiler bulunuyor. Bunlardan en dikkat çekeni, kişisel verilerin usulsüz temini suçundan hüküm giymiş Musa Kuş ile olan bağlantısı.

SERKAN ÇİÇEK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Çiçek'in gözaltına alınma sebebi, sıradan bir ticari anlaşmazlık ya da kişisel verilerle ilgili geçmişteki davaları değil. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen uzun süreli teknik ve fiziki takip, gözaltının temelini oluşturdu.

MİT'in tespitlerine göre Serkan Çiçek, İsrail gizli servisi MOSSAD ile irtibat kurdu. Yurtdışından "hukuk bürosu çalışanı" kimliğiyle kendisine ulaşıldığı ve bu kanalla stratejik nitelikteki bazı verileri aktardığı öne sürüldü.

Bu gelişmeler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi. Savcılık talimatıyla operasyon düzenlendi ve Çiçek, "uluslararası casusluk" suçlamasıyla gözaltına alındı.

SERKAN ÇİÇEK MOSSAD CASUSU MU?

En çok merak edilen soru, gözaltının ardından gündeme gelen bu iddia oldu. Resmi makamlar, soruşturmanın halen devam ettiğini ve kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığını vurguluyor. Ancak sızan bilgiler, Çiçek'in yabancı servislerle gizli temaslarda bulunduğunu işaret ediyor.

İddialara göre:

Çiçek, bazı kişi ve kurumlara ilişkin kritik bilgileri topladı.

Bu bilgileri farklı kanallar üzerinden yabancı istihbarat ağlarıyla paylaştı.

Özellikle MOSSAD bağlantılı kişilerle temas halinde olduğu belirlendi.

Henüz dava sonuçlanmadığı için "MOSSAD casusu" ifadesi hukuki açıdan kesinlik taşımıyor. Ancak gerek MİT'in açıklamaları, gerekse savcılık dosyasında yer alan bulgular, iddiaların ciddi bir temele dayandığını gösteriyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Serkan Çiçek dosyası, Türkiye'de son yıllarda görülen en dikkat çekici casusluk soruşturmalarından biri olma yolunda. MİT ve emniyet birimleri, sürecin hassasiyetini koruduğunu belirtiyor.

Yargı süreci tamamlanana kadar suçlamalar "iddia" konumunda. Ancak elde edilen bulgular, hem kamuoyunda hem de güvenlik birimlerinde ciddi bir merak uyandırıyor.

Serkan Çiçek hakkındaki davanın ilerleyen aşamaları, Türkiye'nin iç güvenliği ve yabancı servislerin faaliyetleri açısından önemli bir emsal teşkil edebilir.