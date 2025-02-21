MİT'ten nokta operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİT'ten nokta operasyon! Zehra Sebat ve Serhat Erdoğan öldürüldü
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Serhat Erdoğan kimdir? PKK/KCK mensubu Serhat Erdoğan öldürüldü mü?

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Serhat Erdoğan kod adlı terörist, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde etkisiz hale getirildi. Peki, Serhat Erdoğan kimdir ve nasıl bir operasyonla öldürüldü?

Serhat Erdoğan, 2021 yılında PKK/KCK'ya katılarak örgütün silahlı kadrosuna dahil oldu. Özellikle Avaşin, Zap, Metina ve Hakurk bölgelerinde faaliyet gösteren Erdoğan, örgütün özel güç yapılanmasında yer alıyordu. PKK/KCK mensubu Serhat Erdoğan öldürüldü mü? sorusunun yanıtı ise MİT'in başarılı operasyonuyla netlik kazandı. Peki, Serhat Erdoğan kimdir? PKK/KCK mensubu Serhat Erdoğan öldürüldü mü?

SERHAT ERDOĞAN KİMDİR?

Çirav Cudi kod adlı Serhat Erdoğan, 2021 yılında terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katılmıştır. Kuzey Irak'taki örgüt kamplarında silahlı eğitim almış ve Avaşin, Zap, Metina ile Hakurk bölgelerinde silahlı faaliyetlerde bulunmuştur.

Serhat Erdoğan kimdir? PKK/KCK mensubu Serhat Erdoğan öldürüldü mü?

PKK/KCK MENSUBU SERHAT ERDOĞAN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Operasyon kararı alınması akabinde haklarında terör suçundan aranma kaydı bulunan Zehra Sebat ve Serhat Erdoğan Irak/ Hakurk kırsalında nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Serhat Erdoğan kimdir? PKK/KCK mensubu Serhat Erdoğan öldürüldü mü?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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