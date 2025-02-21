Serhat Erdoğan, 2021 yılında PKK/KCK'ya katılarak örgütün silahlı kadrosuna dahil oldu. Özellikle Avaşin, Zap, Metina ve Hakurk bölgelerinde faaliyet gösteren Erdoğan, örgütün özel güç yapılanmasında yer alıyordu. PKK/KCK mensubu Serhat Erdoğan öldürüldü mü? sorusunun yanıtı ise MİT'in başarılı operasyonuyla netlik kazandı. Peki, Serhat Erdoğan kimdir? PKK/KCK mensubu Serhat Erdoğan öldürüldü mü?

SERHAT ERDOĞAN KİMDİR?

Çirav Cudi kod adlı Serhat Erdoğan, 2021 yılında terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katılmıştır. Kuzey Irak'taki örgüt kamplarında silahlı eğitim almış ve Avaşin, Zap, Metina ile Hakurk bölgelerinde silahlı faaliyetlerde bulunmuştur.

PKK/KCK MENSUBU SERHAT ERDOĞAN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Operasyon kararı alınması akabinde haklarında terör suçundan aranma kaydı bulunan Zehra Sebat ve Serhat Erdoğan Irak/ Hakurk kırsalında nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.