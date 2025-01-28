Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve Seda Selek, İBB Başkanı İmamoğlu'nun dün ismini açıkladığı bilirkişi ile ilgili açılan soruşturma nedeniyle gözaltına alındı. Serhan Asker neden gözaltına alındı?

SERHAN ASKER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Gazeteci Serhan Asker, Halk TV'de ekrana gelen Görkemli Hatıralar programının çekimleri için gittiği İzmir'de gözaltına alındı. Havalimanında gözaltına alınan Asker, "Yarınki Görkemli Hatıralar çekimi için geldiğim İzmir'de Havaalanında polisler tarafından uçaktan alındım... Hakkımda yakalama emri varmış..." açıklamasını yaptı.