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Serhan Asker kimdir? Serhan Asker kaç yaşında, nereli? Serhan Asker hayatı ve biyografisi!

Serhan Asker kimdir? Serhan Asker kaç yaşında, nereli? Serhan Asker hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Serhan Asker izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Serhan Asker kaç yaşında, nereli? Serhan Asker hayatı ve biyografisi! Serhan Asker kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Serhan Asker hakkında araştırmalar yapılıyor. Serhan Asker kimdir? Serhan Asker kaç yaşında, nereli? Serhan Asker hayatı ve biyografisi!

SERHAN ASKER KİMDİR?

Doğum: 1974 (51 yıl yaşında), Hatay, Türkiye

Serhan Asker, Türk gazeteci, televizyon yöneticisi ve Halk TV Genel Yayın Yönetmeni olarak tanınan önemli bir medya figürüdür. 1974 yılında Hatay'da dünyaya gelen Asker, iletişim ve gazetecilik alanlarında önemli bir kariyere sahiptir.

Serhan Asker, eğitimine Gaziantep'te başlamış ve ardından Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olmuştur. Almanya'da siyaset muhabirliği üzerine yüksek lisans yaparak bu alanda derinlemesine bir bilgi edinmiştir. Gazetecilik kariyerine Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşlarında başlayan Asker, özellikle siyaset ve ekonomi konularındaki uzmanlığı ile dikkat çekmiştir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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