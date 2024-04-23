Son olarak Aile dizisinde rol alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkılarıyla son zamanlarda yıldızı parlayan Mert Demir'in adı bir süredir aşk dedikodularına karışıyordu. Haftalardır sessizliğini koruyan ikilinin aşkı sonunda belgelendi. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir sevgili mi? Açıklama yaptılar mı? Kameralara yakalanan çiftten açıklama geldi mi?

SERENAY SARIKAYA VE MERT DEMİR SEVGİLİ Mİ?

Geçtiğimiz günlerdir birlikte tatilden dönen ancak görüntü vermemek için havalimanından ayrı ayrı çıkan ve haklarında aşk iddiasını sürekli sessiz bırakan ikili sonunda aşklarını ilan etme kararı aldı. Önceki gün güzellik merkezi çıkışı ilişkisi doğrulayarak ilk kez konuşan Sarıkaya "Mert Demir ile birlikteliğiniz nasıl gidiyor?" sorusuna "Güzel gidiyor, her şey yolunda, Milano tatili de harikaydı. Bayram için Mert ile planımız yok. Benim iş görüşmelerim var, onlarla ilgileneceğim" dedi.

AÇIKLAMA YAPTILAR MI?

Aynı mekanlarda takılmalarına rağmen bir türlü yan yana görüntülenmeyen ikili sonunda dün el ele kamera karşısına geçti. Bir mekan çıkışı Magazin Online tarafından görüntülenen ikilinin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Etrafa gülücükler saçan ikili soruları yanıtsız bırakarak aynı araca binip uzaklaştı.