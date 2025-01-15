Serenay Sarıkaya'nın adliyeye gelmesiyle birlikte, kamuoyunda "Serenay Sarıkaya ifade verdi mi?" sorusu gündeme oturdu. Oyuncunun tanık sıfatıyla verdiği ifade, yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çekiyor. Basın mensuplarının "5 milyon dolar para aldığı" yönündeki iddialara ilişkin sorularına karşı sessiz kalan Serenay Sarıkaya'nın, açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Peki, Serenay Sarıkaya ifade verdi mi, ne dedi?

SERENAY SARIKAYA İFADE VERDİ Mİ?

Menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, oyuncu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi. Serenay Sarıkaya basın mensuplarının 5 milyon dolar para aldığı iddialarına yönelik sorularını yanıtsız bıraktı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın 'çalışma hürriyetinin ihlali' ve 'şantaj' gibi iddialara ilişkin olduğu öğrenilmişti. Soruşturma kapsamında Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri de uygulanmıştı.