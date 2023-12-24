Serenay Sarıkaya evli mi? Sorusu, son zamanlarda gündeme gelen olayların ardından merak ediliyor. Serenay Sarıkaya evli mi? Sorusu, özellikle Serenay Sarıkaya'nın takipçileri ve sevenleri tarafından araştırma konusu oluyor. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, şarkıcı Mert Demir'in "Ateşe Düştüm" şarkısında vokal yaptığı iddialarına cevap verdi. Sarıkaya "Şarkıda vokal yapan benim evet" cevabını verdi. Peki, Serenay Sarıkaya evli mi? Serenay Sarıkaya kiminle sevgili, aşk hayatında isim kim? Serenay Sarıkaya evlendi mi?

SERENAY SARIKAYA EVLİ Mİ?

Show Tv ekranlarında izleyiciyle buluşan "Aile" dizisinde Devin karakterini canlandıran oyuncu Serenay Sarıkaya, son günlerde özel hayatıyla da gündemi meşgul ediyor. Son olarak şarkıcı Mert Demir'le aşk yaşadığı konuşulan ve "Ateşe Düştüm" şarkısına vokallik yaptığı söylenen Sarıkaya hakkındaki iddialara cevap verdi.

Güzel oyuncu şarkıcı ile aşk yaşadığı sorularına ise cevap vermedi. Serenay Sarıkaya'nın soruyu duyunca kaçması aşk iddialarını güçlendirdi. Henüz Serenay Sarıkaya'nın evlenmediği bilinmektedir.