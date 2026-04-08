Serenay Aktaş’tan erkeklerle ilgili çok konuşulacak sözler: Siz basitsiniz, biz zoruz

Zaman zaman yaptığı açık sözlü açıklamalarla adından söz ettiren Serenay Aktaş, bu kez ilişkilerde kadınlara yönelik bakım beklentilerine değindi. Doğal olmanın önemine vurgu yapan Aktaş, kadınların da her zaman kusursuz görünmek zorunda olmadığını söyledi.

“SİZ DAHA BASİTSİNİZ, BİZ DAHA ZORUZ”

Kadınların sürekli bakımlı olmasının beklenmesini eleştiren Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

“Ben sürekli bakımlı olamam. Evlendim diye sen de o kıllı döşünle yatıyorsun orada, anladın mı? Beni sinir etme. Bizim de kaşımız çıkacak, bıyığımız çıkacak, biz de salabiliriz kendimizi… siz daha basitsiniz, biz de zoruz.”

DOĞALLIK VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Aktaş’ın sözleri özellikle sosyal medyada kısa sürede yayılırken, birçok kullanıcı oyuncunun “doğallık” vurgusuna destek verdi. Kadınların üzerindeki dış görünüş baskısına dikkat çeken bu açıklamalar, magazin gündeminde de geniş yankı buldu.