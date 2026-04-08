Serenay Aktaş’tan erkeklerle ilgili çok konuşulacak sözler: Siz basitsiniz, biz zoruz

Oyuncu ve eski Survivor yarışmacısı Serenay Aktaş, katıldığı programda kadın-erkek ilişkileri ve evlilik sonrası değişen beklentiler hakkında yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekti. Aktaş’ın “Biz de sürekli bakımlı olmak zorunda değiliz. Siz daha basitsiniz, biz de zoruz” sözleri gündem oldu.

Zaman zaman yaptığı açık sözlü açıklamalarla adından söz ettiren Serenay Aktaş, bu kez ilişkilerde kadınlara yönelik bakım beklentilerine değindi. Doğal olmanın önemine vurgu yapan Aktaş, kadınların da her zaman kusursuz görünmek zorunda olmadığını söyledi.

“SİZ DAHA BASİTSİNİZ, BİZ DAHA ZORUZ”

Kadınların sürekli bakımlı olmasının beklenmesini eleştiren Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

“Ben sürekli bakımlı olamam. Evlendim diye sen de o kıllı döşünle yatıyorsun orada, anladın mı? Beni sinir etme. Bizim de kaşımız çıkacak, bıyığımız çıkacak, biz de salabiliriz kendimizi… siz daha basitsiniz, biz de zoruz.”

DOĞALLIK VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Aktaş’ın sözleri özellikle sosyal medyada kısa sürede yayılırken, birçok kullanıcı oyuncunun “doğallık” vurgusuna destek verdi. Kadınların üzerindeki dış görünüş baskısına dikkat çeken bu açıklamalar, magazin gündeminde de geniş yankı buldu.

Musa Can Çayan
40 günlük savaşta 2 haftalık ateşkes! İşte 10 maddelik anlaşma planı

40 günlük savaşa 2 hafta ara! İşte 10 maddelik anlaşma planı
Piyasalar hareketlendi! Petrol ve altında büyük değişim

Ateşkes sonrası piyasalar yön değiştirdi! Bir fırladı, biri çakıldı
Atatürk'e hakaret eden öğretmen için karar: Tekbirlerle karşıladılar

Atatürk'e hakaret eden öğretmen için karar! Tekbirlerle karşılandı
Görkem Sevindik'ten İsrail'li bakana cevap: Sözlerimin arkasındayım

Ünlü oyuncunun İsrailli Bakan'a verdiği cevap da çok konuşulur
Irak’ta kaçırılan Amerikalı gazeteci ajanlık yaptığını itiraf etti

Serbest bırakılan ABD'li gazeteci her şeyi itiraf etti
ABD Savunma Bakanı Hegseth'in gaz çıkardığı iddia edilen video sosyal medyayı salladı

Kürsüde yaptığıyla şoke etti! Sonrasında etrafına bakındı
Atatürk'e hakaret eden öğretmen için karar: Tekbirlerle karşıladılar

Atatürk'e hakaret eden öğretmen için karar! Tekbirlerle karşılandı
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

Basra'da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi

Komşu alev alev! Halk konsolosluk bastı, bayrak indirdi