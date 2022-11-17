Ünlü sunucu Seren Serengil ile annesi Nevin Teoman'ın araları mülk yüzünden bozuldu. İddiaya göre Serengil, annesinin tüm masraflarını karşılayacağını belirterek Suadiye'deki 30 milyon lira değerindeki dairenin tapusunu üzerine aldı. Bunun üzerine anne Teoman kızı Serengil'e dava açtı. Peki, Seren Serengil Nevin Teoman tartışması nedir? Seren Serengil annesi ile kavga mı etti?

Anne Nevin Teoman, noterden imzasını alıp Bostancı'daki evinin tapusunu kendi üzerine geçirdiği iddiasıyla kızı Seren Serengil'e dava açtı. Anne Nevin Teoman, "Ne imzaladığımın farkında değildim" diyerek dilekçe verdi. Peki, Seren Serengil Nevin Teoman tartışması nedir? Seren Serengil annesi ile kavga mı etti? İşte detaylar haberimizde...

DEĞERİ 30 MİLYON LİRA OLAN DAİRESİNİN TAPUSUNU ÜZERİNE GEÇİRDİ

Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Seren Serengil, annesi Nevin Teoman'ı Ankara'da GATA'ya götürüp sağlık heyetine soktu ve vasiyetini yazdırdıktan sonra ölünceye kadar bakma vaadi sözleşmesi yaptırıp noterden annesinin imzasını aldı. Ardından Teoman'ın Suadiye'de piyasa değeri 30 milyon lira olan dairesinin tapusunu kendi üzerine aldı.

SERENGİL ANNESİNE ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA VAADİ SÖZLEŞMESİ YAPTI

Maddi sıkıntı içerisinde olan Nevin Teoman, dairesini satılığa çıkarmak istediğinde tapunun kendisinin üzerinde olmadığını, Seren Serengil'in üzerine geçtiğini öğrenince kızına dava açtı.

Nevin Teoman'ın avukatı "Seren Hanım ölünceye kadar bakma vaadi sözleşmesi yaptı. Bu sözleşmeye göre annesine ölünceye kadar bakması, sağlık, bakım, beslenme, giyim ve benzeri tüm ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor. Ancak bunların hiçbiri sağlanmadı" diyerek daha önce yapılan tüm işlemlerin iptalini istedi.

Nevin Teoman, ilk evliliğinden olan kızı Fulya Telli'nin kendisine maddi-manevi destek olduğunu, Serengil'in ise hiçbir yardımının olmadığını, özel sağlık sigortasını dahi ödemediğini belirtti.

'25 YILDIR TÜM İHTİYAÇLARINI BEN KARŞILIYORUM'

Seren Serengil ise annesinin kendisine yönelik suçlamalarını reddetti: "Annemin 25 yıldır tüm ihtiyaçlarını ben karşılıyorum, kız kardeşim Fulya'ya para gönderip anneme yardım ediyorum. Annemin vasiyetiydi zaten, 'Suadiye'deki evi sana vereceğim' diyordu. Noterde de bunu kendisi beyan etti."