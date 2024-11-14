Seren Fosforoğlu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Seren Fosforoğlu kaç yaşında, nereli? Seren Fosforoğlu biyografisi!

Seren Fosforoğlu, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan oyuncu Seren Fosforoğlu kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Seren Fosforoğlu kimdir? Seren Fosforoğlu kaç yaşında, nereli? Seren Fosforoğlu biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Seren Fosforoğlu kimdir? Seren Fosforoğlu kaç yaşında, nereli? Seren Fosforoğlu biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

SEREN FOSFOROĞLU KİMDİR?

Seren Fosforoğlu, 1976 yılında Ankara'da doğdu. Türk oyuncu ve yönetmendir. Renan Fosforoğlu ve Mualla Kavur'nun torunu, Ferdi Merter'in yeğeni, Enis Fosforoğlu'nun kızıdır. Kaan Önal ile evlidir.

Tiyatro oyunları

Beyefendiyi görmek istiyorum

Çocuğum

Deli

Dilsiz Kızla Evlenenin Güldürüsü

İsmail Nasıl Büyüdü?

Mükemmelsin

Nafile Dünya

Nikah kağıdı

Pantalon

Seni seviyorum

Şimdi değiş (müzikal; yönetmenliğini de yapmıştır)

Filmografisi