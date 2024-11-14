Seren Fosforoğlu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Seren Fosforoğlu kaç yaşında, nereli? Seren Fosforoğlu biyografisi!
Aramızda Kalmasın programına konuk olan Seren Fosforoğlu'nun kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. Canlı yayına çıkan oyuncu Seren Fosforoğlu hakkında merak edilenler ve biyografisi haberimizde detaylarıyla yer alıyor.
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SEREN FOSFOROĞLU KİMDİR?
Seren Fosforoğlu, 1976 yılında Ankara'da doğdu. Türk oyuncu ve yönetmendir. Renan Fosforoğlu ve Mualla Kavur'nun torunu, Ferdi Merter'in yeğeni, Enis Fosforoğlu'nun kızıdır. Kaan Önal ile evlidir.
Tiyatro oyunları
- Beyefendiyi görmek istiyorum
- Çocuğum
- Deli
- Dilsiz Kızla Evlenenin Güldürüsü
- İsmail Nasıl Büyüdü?
- Mükemmelsin
- Nafile Dünya
- Nikah kağıdı
- Pantalon
- Seni seviyorum
- Şimdi değiş (müzikal; yönetmenliğini de yapmıştır)
Filmografisi
- 2001: Mutlu Yüz Ailesi
- 2002: Kınalı Kar
- 2002: Mihriban
- 2005: Köpek
- 2006: Fırtına
- 2007: Oğlum için
- 2008: Hayat Güzeldir
- 2010: İhanet
- 2024: Adresi Olmayan Ev