Şeref Ateş kimdir? Şeref Ateş kaç yaşında, nereli?

Son günlerde kamuoyunun sıkça merak ettiği sorular arasında "Şeref Ateş kaç yaşında, nereli?" gibi biyografik detaylar öne çıkıyor. İşte Şeref Ateş'in hayatı, eğitimi ve kariyeriyle ilgili tüm bilgiler...

ŞEREF ATEŞ KİMDİR?

1964 yılında Malatya'da doğan Prof. Dr. Şeref Ateş, çocukluk ve gençlik yıllarını Türkiye ve Almanya'da geçirdi. Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi'nde tamamlayan Ateş, yüksek lisans ve doktorasını Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nde yapmıştır. Ardından ikinci doktorasını Almanya Marburg Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamlamıştır.

Profesörlük unvanını 2011 yılında alan Şeref Ateş, akademik kariyerine Gazi Üniversitesi'nde başlamış, sonrasında Sakarya Üniversitesi ve diğer yükseköğretim kurumlarında görev almıştır. 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı kararıyla Yunus Emre Enstitüsü Başkanlığına atanmış, 2025 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür.

ŞEREF ATEŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Şeref Ateş hakkında yürütülen soruşturmanın, Yunus Emre Vakfı bünyesinde yapılan bazı mali işlemlerin usulsüz olduğu ve bu işlemlerin vakfı zarara uğrattığı iddialarına dayandığı öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu çerçevede Ateş hakkında yakalama kararı çıkardı.