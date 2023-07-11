Serdar Ortaç (d. 16 Şubat 1970; İstanbul), Türk şarkıcı ve şarkı sözü yazarıdır. 11 Temmuz'da dinleyicileri ile buluşturduğu Pare Pare şarkısının sözleri ise araştırılıyor. Serdar Ortaç Pare Pare sözleri ne? Serdar Ortaç Pare Pare şarkı sözleri!

Serdar Ortaç Pare Pare sözleri ne? Serdar Ortaç Pare Pare şarkı sözleri! merak ediliyor. Pop müzik dünyasının efsane ismi olan Serdar Ortaç, yeni şarkısı olan Pare Pare'nin çıktığını duyurdu. Ardından ise Serdar Ortaç Pare Pare sözleri ne? Serdar Ortaç Pare Pare şarkı sözleri! araması yapıldı.

SERDAR ORTAÇ PARE PARE SÖZLERİ NE?

Serdar Ortaç'ın yeni şarkısı olan Pare Pare'nin sözleri henüz yayınlanmadı. Şarkının sözlerinin yayınlanmasıyla beraber haberimizi güncelleyeceğiz.

SERDAR ORTAÇ KİMDİR?

Doğum tarihi: 16 Şubat 1970

Kaç yaşında: 51 yaşında

Nereli.İstanbul

Boy: 1,67 m

16 Şubat 1970'te İstanbul'da Vakıf Gureba Hastanesinde doğdu. Babası Kastamonu'nun Cide ilçesinin İlyasbey köyündendir ve köken olarak Kırım Tatarı'dır. Annesi ise Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Yılankale köyündendir. İlköğrenimini Kocamustafapaşa'da ve ortaöğrenimini Suadiye Lisesinde tamamladı. Lise öğrenimini ise Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi Torna ve Tesviye Bölümünde tamamladı. Babası küçük bir dükkânda torna tezgâhı olan plastik kalıpçısıydı. Çocukluğunda babasının yanında çalışır, hafta sonları ise simit ve su satardı. Babası sayesinde iş hayatını ve ayakta durmayı öğrendiğini, birçok şeyi babasına borçlu olduğunu sanatçı sık sık dile getirmektedir. Yükseköğrenimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde başladı fakat tahsilini tamamlamadan üniversiteden ayrıldı.

Bir sene kadar İstanbul'daki radyolardan birinde program yapımcısı ve sunucu olarak çalıştı. Radyo programlarını dinleyen bir albüm yapımcısı tarafından dönemin plak şirketlerinden biri olan RAKS ile sözleşme imzalaması teklif edildi. Böylelikle o güne kadar yazdığı şarkılarını, kendi sesi ile seslendirme şansını yakaladı ve ilk albümünü yaptı.

6 Mayıs 2015 tarihinde 10 şarkılık "Çek Elini Kalbimden" adlı albümünü yayınladı. Albümün ilk klibi çıkış şarkısı olan, sözü Serdar Ortaç'a, müziği Flori'ye, aranjesi de Emrah İş ve Nurettin Çolak'a ait olan "Konuş - Çek Elini Kalbimden" adlı şarkıya çekildi. İkinci klibi "Balım" için Bükreş'e giden Serdar Ortaç'a klipte Rumen şarkıcı Otilia eşlik etti. Serdar Ortaç albümün 3. klibi için sözü ve müziği kendisine ait, düzenlemesi ise Volga Tamöz'e ait olan "Nankör" adlı şarkıya Gülşen Aybaba yönetmenliğinde Bodrum'da klip çekti.

Serdar Ortaç 22 Temmuz 2015 tarihinde "Çek Elini Kalbimden" albümünden altı şarkının remix versiyonlarının bulunduğu Serdar Bizi Diskoya Götür adlı albümünü yayımladı. 29 Temmuz'da Bülent Serttaş ile "Haber Gelmiyor Yardan" şarkısına düet yaptı. Aralık ayında ise, 2000'lerin ikinci yarısında tartışmalar yaşadığı Hande Yener ile "İki Deli" şarkısına düet yaptı.

11 Mayıs 2016 günü Gıybet isimli 10 şarkıdan oluşan albümü piyasaya sürüldü. Albümün ilk klibi çıkış şarkısı olan "Gıybet" şarkısına çekildi. Bu albümde Suat Aydoğan, Mert Ekren ve Sadun Ersönmez gibi tecrübeli aranjörlerin yanı sıra Tarık İster, Emrah İş ve Nurettin Çolak gibi yeni dönemin yetenekli isimleriyle de çalıştı. Albümde kendi söz ve bestelerinin yanı sıra Mert Ekren, Ayla Çelik, Suat Aydoğan, Tan Taşçı ve Nurettin Çolak'ın da besteleri yer almakta..