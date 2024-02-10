Serdar Ortaç'ın sevgilisi kim? Serdar Ortaç'ın yeni sevgilisi kimdir?

Serdar Ortaç'ın sevgilisi kim? Sorusu, son zamanlarda gündeme gelen haberlerin ardından araştırma konusu oldu ve magazin gündeminde yer aldı. Uzun yıllardır mücadele ettiği MS hastalığı nedeniyle zor günler geçiren başarılı şarkıcı Serdar Ortaç, özel hayatıyla gündeme geldi. Chloe Loughnan ile boşandıktan sonra Seçil Gür ile bir süre ilişki yaşayan şarkıcının sevgilisi merak ediliyor.

SERDAR ORTAÇ'IN SEVGİLİSİ KİM?

Loughnan ile boşandıktan bir süre sonra yaptığı açıklamadaki "Ben verdim eski karıma tüm ipleri, ne oldu? Ağzıma s..tı! İki tane göğsü var diye, o kadar" sözlerinden dolayı tepki çeken Serdar Ortaç, TikTok'ta yaptığı açıklamada yeni ilişkisini ilan etti. Katıldığı canlı yayında eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile ilişkisini ilan eden şarkıcı "Ben hayatımın kadınını buldum. Çok güzel şeyler yaşıyorum" ifadelerini kullandı. Antrenörlük yapan Çağla Taşdelen, Survivor 2023'te mücadele etmişti. Kırmızı takımda yer alan Çağla, yarışmada talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.