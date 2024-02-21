Serdar Ortaç'ın kardeşi neden öldü? soruları gündemde yer alıyor. Müzik dünyasının efsane isimlerinden biri olan Serdar Ortaç'ın kardeşi olan isim hakkında merak edilenler var. Bu nedenle zaman zaman konu hakkındaki aramalar sıklaşıyor. Peki, Serdar Ortaç'ın kardeşi neden öldü? Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç neden öldü, kimdir? soruları araştırılıyor.

SERDAR ORTAÇ'IN KARDEŞİ NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç enfeksiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzun süredir enfeksiyon tedavisi gören Serkan Ortaç son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü şarkıcı, cenaze töreni sırasında güçlükle ayakta durabildi. Şarkıcı Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç enfeksiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 40 yaşında hayatını kaybetti. Serkan Ortaç için Suadiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Serkan Ortaç'ın ailesi, kardeşleri Serdar Ortaç ve Sertaç Ortaç taziyeleri kabul etti. Tören sırasında, Serdar Ortaç'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından, Serkan Ortaç'ın naaşı defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

SERDAR ORTAÇ'IN KARDEŞİ SERKAN ORTAÇ KİMDİR?

Uzun süredir enfeksiyon tedavisi gören Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç'dır. 2019'dan bu yana enfeksiyon tedavisi gören Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç hastalığa yenik düştü. İki çocuk babası Serkan Ortaç hayatını kaybetti.

SERKAN ORTAÇ SERDAR ORTAÇ'IN KARDEŞİ Mİ?

Ünlü şarkıcı 2019'da verdiği bir röportajda şunları söylemişti: Serdar Ortaç, şunları söyledi: "Kardeşim Serkan enfeksiyon nedeniyle 4 ay önce hastaneye kaldırıldı. Günlerce yoğun bakımdan çıkamadı. Az daha kaybediyorduk. Kimseye belli etmedim, ama hayatımda uzun zamandır hiç bu kadar ağlamadım. En son 1998'de hastalık nedeniyle sol gözüm kapandığında, 2012'de ise babam Mehmet Ortaç'ı kaybettiğimizde bu kadar çok ağladım.