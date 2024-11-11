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Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil gözaltına mı alındı? Yasa dışı bahis olayı nedir?

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Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil gözaltına mı alındı? Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve komedyen Mehmet Ali Erbil'in yasa dışı bahis olayına karıştığı gündeme geliyor. Yasa dışı bahis olayı nedir? Serdar Ortaç ve sanatçı Mehmet Ali Erbil ile bazı sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında, yasa dışı bahis iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Peki, Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil gözaltına mı alındı?

Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil gözaltına mı alındı? Yasa dışı bahis olayı nedir? Soruşturma kapsamında Mehmet Ali Erbil'in gözaltına alındığı, Serdar Ortaç'ın arandığı öğrenildi. Serdar Ortaç'a neden soruşturma açıldı ve suçu nedir merak ediliyor. Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil gözaltına mı alındı? Yasa dışı bahis olayı nedir? Detaylar haberimizdedir...

SERDAR ORTAÇ İLE MEHMET ALİ ERBİL GÖZALTINA MI ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi.

Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil gözaltına mı alındı? Yasa dışı bahis olayı nedir?

SERDAR ORTAÇ İLE MEHMET ALİ ERBİL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Polisin, aralarında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın da olduğu diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil gözaltına mı alındı? Yasa dışı bahis olayı nedir?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alındı

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