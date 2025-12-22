Serbest bırakılan Melisa Döngel'den ilk açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 18 Aralık'ta başlattığı uyuşturucu soruşturması kapsamında, Melisa Döngel yurt dışında bulunduğu için adresinde bulunamamıştı.

Ünlü oyuncu, kısa süre önce Türkiye'ye dönerek Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneklerini verdikten sonra serbest bırakıldı.

"TUTUM VE DAVRANIŞLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Döngel, yaşanan sürece ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Oyuncu, son günlerde hakkında çıkan haberler üzerine açıklama yapma ihtiyacı hissettiğini belirterek, "Basında hâlâ yurt dışında olduğum ve bana ulaşılamadığını yönünde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Gelişmeleri öğrenir öğrenmez, herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına aynı gün saat 14.00 uçağıyla Türkiye'ye dönüş yaptım ve 18.15'te İstanbul'a indim. İlgili birimlere bizzat başvurarak ifademi verdim. Süreç, hukuka uygun şekilde tamamlanmış; ifademin ardından serbest bırakılmış bulunmaktayım. Görevlerini son derece nazik, profesyonel ve hassasiyetle yerine getiren tüm yetkililere ve siz sevenlerime; anlayışlı tutum ve davranışlarınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 Aralık'ta ünlü isimlerin evlerine sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapılmıştı. Soruşturma kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümmine Senna Yıldız gözaltına alınmıştı. 4 isim Adli Tıp'ta kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Melisa Döngel ve şarkıcı Yusuf Güney ise adreslerinde bulunamamıştı. Yusuf Güney bugün gözaltına alındı.