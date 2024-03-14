Şerafettin Yiğit kimdir? AK Parti Diyarbakır- Kocaköy Belediye Başkan adayı Şerafettin Yiğit kaç yaşında, nereli?
Şerafettin Yiğit kimdir? AK Parti Diyarbakır- Kocaköy Belediye Başkan adayı Şerafettin Yiğit kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Diyarbakır- Kocaköy Belediye Başkan adayı Şerafettin Yiğit'in kim olduğu merak konusu oldu. Şerafettin Yiğit'in yaşı ve nereli olduğu hakkında bilgi arayan vatandaşlar, konuyla ilgili detayları araştırıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Diyarbakır- Kocaköy Belediye Başkan adayı Şerafettin Yiğit oldu. Peki, Şerafettin Yiğit kimdir? AK Parti Diyarbakır- Kocaköy Belediye Başkan adayı Şerafettin Yiğit kaç yaşında, nereli?
ŞERAFETTİN YİĞİT KİMDİR?
AK Parti'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Diyarbakır- Çınar Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmiştir.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.