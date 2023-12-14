Senegal hangi kıtada? Senegal para birimi nedir?

Senegal, Batı Afrika'nın gizemli ve renkli ülkelerinden biridir. Sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleri ve zengin kültürüyle öne çıkan bu ülke, turistleri cezbetmeye devam ediyor. İşte, Senegal'ın coğrafi konumu, başkenti ve para birimiyle ilgili detaylar...

Batı Afrika'nın sıcak ve misafirperver ülkelerinden biri olan Senegal, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Senegal, Goree Adası gibi tarihi mekanları, terk edilmiş köle ticareti merkezleri ve müzeleriyle ziyaretçilere zengin bir tarihî deneyim sunar. Ayrıca ülkenin müzik ve dans kültürü, her yıl düzenlenen renkli festivallerle canlanır. Senegal, Afrika'nın batısında keşfedilmeyi bekleyen bir hazine olarak turistleri bekliyor.

SENEGAL COĞRAFİ KONUMU

Senegal, Batı Afrika'da yer almaktadır. Kuzeyde Mauretanya, doğuda Mali, güneydoğuda Gine-Bissau, güneyde Guinea ve batıda Atlas Okyanusu ile komşudur. Senegal'in sahil şeridi, Atlantik Okyanusu'na kıyısı olan bir ülkedir.

SENEGAL'İN BAŞKENTİ NERESİ?

Senegal'in başkenti Dakar'dır. Bu modern ve enerjik şehir, tarihi anıtları, renkli pazarları ve Atlantik kıyısındaki sahil şeridi ile bilinir. Dakar, ülkenin kültürel, ekonomik ve siyasi merkezi konumundadır.

SENEGAL PARA BİRİMİ

Senegal'in resmi para birimi Batı Afrika CFA Frangı (XOF)'dır. Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (WAEMU) üyesi olarak, Senegal aynı zamanda diğer birçok Batı Afrika ülkesiyle aynı para birimini kullanmaktadır.