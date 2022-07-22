Senden Daha Güzel oyuncuları isimleri! Senden Daha Güzel oyuncuları gerçek isimleri ne? Senden Daha Güzel oyuncu kadrosu!
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İlk bölümü 7 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan FOX TV'nin sevilen dizisi Senden Daha Güzel'in oyuncuları ve gerçek isimleri Senden Daha Güzel dizisini izleyenler tarafından Senden Daha Güzel oyuncuları isimleri! Senden Daha Güzel oyuncuları gerçek isimleri ne? Senden Daha Güzel oyuncu kadrosu! araştırmaları ile merak ediliyor.
Senden Daha Güzel oyuncuları merak edilenler arasında. İlk bölümü 7 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan FOX TV'nin sevilen dizisi Senden Daha Güzel'in oyuncuları ve gerçek isimleri Senden Daha Güzel dizisini izleyenler tarafından Senden Daha Güzel oyuncuları isimleri! Senden Daha Güzel oyuncuları gerçek isimleri ne? Senden Daha Güzel oyuncu kadrosu! araştırmaları ile merak ediliyor. İşte detaylar...
SENDEN DAHA GÜZEL OYUNCULARI İSİMLERİ
- Cemre Baysel - Efsun Armağan
- Burak Çelik - Emir Demirhan
- Ebru Cündübeyoğlu - Pervin Soylu
- Berat Yenilmez - Kaya Demirhan
- Sevinç Erbulak - Serpil Demirhan
- Cihan Ercan - Yaşar
- Tuğçe Kumral - Şirin
- Gözde Kaya - Gülden
- Anıl Çelik - Mete
- Merve Şen - Binnur
- Aziz Caner İnan - Taner
- Kimya Gökçe Aytaç - Canan
- Ozan Kaya Oktu - Cem Demirhan
- Yunus Eski - Sarp
- Beril Kolcu - Burcu
- Mutlunur Lafçı - Aynur
- Sena Çakır - Aslı
- Hakan Dinçkol - Ali Bıçakçı
SENDEN DAHA GÜZEL DİZİSİ HAKKINDA
Senden Daha Güzel, Gold Film imzalı, ilk bölümü 7 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmen koltuğuna 1. bölüm Deniz Koloş ve 2. bölümden itibaren Hakan Kırvavaç'ın oturduğu, orijinal hikayesini ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun yazdığı, başrollerini Cemre Baysel ve Burak Çelik'in paylaştığı romantik komedi ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir.