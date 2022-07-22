Senden Daha Güzel oyuncuları merak edilenler arasında. İlk bölümü 7 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan FOX TV'nin sevilen dizisi Senden Daha Güzel'in oyuncuları ve gerçek isimleri Senden Daha Güzel dizisini izleyenler tarafından Senden Daha Güzel oyuncuları isimleri! Senden Daha Güzel oyuncuları gerçek isimleri ne? Senden Daha Güzel oyuncu kadrosu! araştırmaları ile merak ediliyor. İşte detaylar...

SENDEN DAHA GÜZEL OYUNCULARI İSİMLERİ

Cemre Baysel - Efsun Armağan

Burak Çelik - Emir Demirhan

Ebru Cündübeyoğlu - Pervin Soylu

Berat Yenilmez - Kaya Demirhan

Sevinç Erbulak - Serpil Demirhan

Cihan Ercan - Yaşar

Tuğçe Kumral - Şirin

Gözde Kaya - Gülden

Anıl Çelik - Mete

Merve Şen - Binnur

Aziz Caner İnan - Taner

Kimya Gökçe Aytaç - Canan

Ozan Kaya Oktu - Cem Demirhan

Yunus Eski - Sarp

Beril Kolcu - Burcu

Mutlunur Lafçı - Aynur

Sena Çakır - Aslı

Hakan Dinçkol - Ali Bıçakçı

SENDEN DAHA GÜZEL DİZİSİ HAKKINDA

Senden Daha Güzel, Gold Film imzalı, ilk bölümü 7 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmen koltuğuna 1. bölüm Deniz Koloş ve 2. bölümden itibaren Hakan Kırvavaç'ın oturduğu, orijinal hikayesini ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun yazdığı, başrollerini Cemre Baysel ve Burak Çelik'in paylaştığı romantik komedi ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir.