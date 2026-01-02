Sena Nur Doğan cinayetinde şok detaylar

Malatya'da 19 yaşındaki Sena Nur Doğan, 2025 yılının son gününde çıkan kavga sonucu bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Yasa boğan olayın detayları netleşmeye başladı.

31 Aralık günü meydana gelen olayda, Sena Nur Doğan (19) ile I.D. ve B.E. isimli kadınlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

19 YAŞINDAKİ SENA KURTARILAMADI

Kavga sırasında Sena Nur Doğan ve I.D. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Sena Nur Doğan (19), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TARTIŞMA SOSYAL MEDYA İLE BAŞLADI

Yaşanan olay yasa boğarken, olayın detayları belli olmaya başladı. Yenimalatya.com.tr muhabiri Bahar Kara'nın ulaştığı bilgilere göre, tartışma ilk olarak sosyal medyada başladı. I.D. ile B.E. sosyal medya üzerinden tartışırken, I.D. yanına arkadaşı Sena Nur Doğan'ı alarak B.E.'nin yanına gitti. Burada tartışma büyürken, B.E. bıçakla I.D. ve Sena Nur Doğan'ı yaraladı. Doğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, B.E. ise gözaltına alındı.