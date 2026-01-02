Haberler

Sena Nur Doğan cinayetinde şok detaylar

Sena Nur Doğan cinayetinde şok detaylar Haber Videosunu İzle
Sena Nur Doğan cinayetinde şok detaylar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da 19 yaşındaki Sena Nur Doğan, 2025 yılının son gününde sokak ortasında bir kadın tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Genç kızın, sosyal medyada kadınlar arasında başlayan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sırasında bıçaklandığı ortaya çıktı.

  • Sena Nur Doğan, 31 Aralık 2025'te Malatya'da bıçaklanarak öldü.
  • Olay, sosyal medyada başlayan bir tartışmanın yüz yüze devam etmesi sonucu gerçekleşti.
  • B.E., Sena Nur Doğan ve I.D.'yi bıçaklayarak yaraladı ve gözaltına alındı.

Malatya'da 19 yaşındaki Sena Nur Doğan, 2025 yılının son gününde çıkan kavga sonucu bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Yasa boğan olayın detayları netleşmeye başladı.

31 Aralık günü meydana gelen olayda, Sena Nur Doğan (19) ile I.D. ve B.E. isimli kadınlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

19 YAŞINDAKİ SENA KURTARILAMADI

Kavga sırasında Sena Nur Doğan ve I.D. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Sena Nur Doğan (19), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TARTIŞMA SOSYAL MEDYA İLE BAŞLADI

Yaşanan olay yasa boğarken, olayın detayları belli olmaya başladı. Yenimalatya.com.tr muhabiri Bahar Kara'nın ulaştığı bilgilere göre, tartışma ilk olarak sosyal medyada başladı. I.D. ile B.E. sosyal medya üzerinden tartışırken, I.D. yanına arkadaşı Sena Nur Doğan'ı alarak B.E.'nin yanına gitti. Burada tartışma büyürken, B.E. bıçakla I.D. ve Sena Nur Doğan'ı yaraladı. Doğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, B.E. ise gözaltına alındı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Trump, komşudaki olaylara adeta benzin döktü: Ateş etmeye hazırız
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette komşu konuştu: Eve erkekler girip çıkıyordu

2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette komşu konuştu: Erkekler...
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDüşünür:

Hrtlar kadar vahsısı yok ulkede

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok
Arda Güler için çılgın teklif

Çuvalla para verecekler! Arda için çılgın teklif