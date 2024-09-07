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Sen Kimsin filmi nerede çekildi? Sen Kimsin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Sen Kimsin filmi nerede çekildi ve hangi kanalda yayınlanacağı seyirciler tarafından araştırılıyor. Sen Kimsin filmi oyuncuları kimler ve konusu nedir sorularına yanıt aranıyor. Yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan ve başrollerinde Tolga Çevik'in oynadığı Sen Kimsin filmi bugün televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Peki, Sen Kimsin filmi konusu nedir?

Sen Kimsin filmi oyuncu kadrosu ve konusu itibariyle dikkat çekiyor. Ozan Açıktan'ın yönetmenliğini yaptığı ve başrolünde Tolga Çevik'in yer aldığı 'Sen Kimsin' filmi televizyon ekranlarına geldi. Seyirciler, filmin çekim yeri, oyuncuları ve konusunu merak ediyor. Sen Kimsin filmi nerede çekildi? Sen Kimsin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizdedir...

SEN KİMSİN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri, Yenikapı, Kuruçeşme, Fatih, Seyrantepe, Karaköy, İstinye, Eminönü, Kasımpaşa ve Kartal gibi birçok farklı semtte yapıldı.

SEN KİMSİN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tekin ve emekli trafik polisi yardımcısı İsmail Abi, kaybolan bir kızı bulmak için hayatları pahasına her türlü tehlikeyi göze alır. Sıradan bir kayıp kız vakasının peşinde başlayan hikâye, hesaplaşmaların, oyun içinde oyunların geliştiği bir maceraya dönüşür. Kim masum, kim suçlu birbirine karışır. Hafiyelerimizin tek bir hatası vardır, o da kendi yöntemlerini kullanmak...

Sen Kimsin filmi nerede çekildi? Sen Kimsin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

SEN KİMSİN FİLMİ OYUNCU KADROSU

Tolga Çevik

Köksal Engür

Toprak Sergen

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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