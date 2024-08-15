Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi ne zaman, nerede çekildi?

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SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sen Kiminle Dans Ediyorsun, ailesinin vefatının ardından psikolojik sorunlarla boğuşan Aysel'in hikayesini anlatıyor. Psikiyatrının da desteğiyle sorunlarını aşabilmek için dans etmeye başlayan Aysel, dans hocası Şengül'ün de yardımıyla hayata yeniden tutunuyor ve yepyeni bir sayfa açıyor. Ancak dans dışarıdan bakıldığı kadar kolay değil, durum böyle olunca zorluklar, rekabet ve yepyeni arkadaşlıklar da işin içine karışıyor. Şengül Dans Okulu'nun öğrencilerinden biri olarak kendini kanıtlamak isteyen Aysel, okulun en iyi dansçısı olduğunu ispat etmelidir.

Yönetmen: Burak Aksak

Oyuncular: Demet Özdemir, Uraz Kaygılaroğlu, Binnur Kaya

Tür: Komedi

Ülke: 2017 / Türkiye

Başrollerini Demet Özdemir, Uraz Kaygılaroğlu ve Binnur Kaya'nın üstlendiği Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin çekimleri İstanbul'un Maltepe ilçesinde yapıldı.