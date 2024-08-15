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Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu, özeti ve Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmini izleyecek olanların merak ettiği Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu nedir, Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kimler ve Sen Kiminle Dans Ediyorsun özeti gibi konuları inceliyoruz.

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sen Kiminle Dans Ediyorsun, ailesinin vefatının ardından psikolojik sorunlarla boğuşan Aysel'in hikayesini anlatıyor. Psikiyatrının da desteğiyle sorunlarını aşabilmek için dans etmeye başlayan Aysel, dans hocası Şengül'ün de yardımıyla hayata yeniden tutunuyor ve yepyeni bir sayfa açıyor. Ancak dans dışarıdan bakıldığı kadar kolay değil, durum böyle olunca zorluklar, rekabet ve yepyeni arkadaşlıklar da işin içine karışıyor. Şengül Dans Okulu'nun öğrencilerinden biri olarak kendini kanıtlamak isteyen Aysel, okulun en iyi dansçısı olduğunu ispat etmelidir.

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Burak Aksak

Oyuncular: Demet Özdemir, Uraz Kaygılaroğlu, Binnur Kaya

Tür: Komedi

Ülke: 2017 / Türkiye

Başrollerini Demet Özdemir, Uraz Kaygılaroğlu ve Binnur Kaya'nın üstlendiği Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin çekimleri İstanbul'un Maltepe ilçesinde yapıldı.

Osman Demir
Osman Demir
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