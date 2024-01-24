Üye Girişi
Haberler

Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Sen Kiminle Dans Ediyorsun, sinemaseverlerin salonlarda severek izlediği filmler arasında yer alıyor. Sinemanın ardından TV ekranlarında olan Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu, oyuncuları gibi ayrıntılar ise izleyiciler tarafından en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi fragmanı da haberimizde.

Film takipçileri ''Sen Kiminle Dans Ediyorsun özeti nedir?'' sorusunun yanıtını arıyor. Filmin oyuncu kadrosu ve konusu sinema tutkunları tarafından tam not alırken, televizyonda da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi hakkında detaylı bilgiyi derledik.

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN OYUNCULARI

Yerli komedi filminin kadrsounda yer alan Binnur Kaya ile kahkaha tufanı izleyeni bekliyor. Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi oyuncu kadrosu şöyle:

Demet Özdemir, Uraz Kaygılaroğlu, Binnur Kaya, Okan Çabalar, Bora Cengiz, Nergis Öztürk, Berat Yenilmez, Meltem Gülenç, Hakan Salınmış, Gülsüm Alkan, Kıvanç Baran Arslan, Burak Topaloğlu, Hakan Akın, Cihan Talay, İbrahim Emin Ege.

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN KONUSU

Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi, ailesinin vefatının ardından psikolojik sorunlarla boğuşan Aysel'in hikayesini anlatıyor. Psikiyatrının da desteğiyle sorunlarını aşabilmek için dans etmeye başlayan Aysel, dans hocası Şengül'ün de yardımıyla hayata yeniden tutunuyor ve yepyeni bir sayfa açıyor! Ancak dans dışarıdan bakıldığı kadar kolay değil, durum böyle olunca zorluklar, rekabet ve yepyeni arkadaşlıklar da işin içine karışıyor! "Şengül Dans Okulu"nun öğrencilerinden biri olarak kendini kanıtlamak isteyen Aysel, okulun en iyi dansçısı olduğunu ispat etmelidir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Binnur Kaya Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi oyuncuları kim? Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu, oyuncuları ve Sen Kiminle Dans Ediyorsun özeti! Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Dilek Taşı Canlı izle! Kanal D Dilek Taşı Final 20. Bölüm tek parça HD ilzeme linki! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sevginin Gücü filmi oyuncuları kim, nerede çekildi? Sevginin Gücü filmi konusu, oyuncuları ve Sevginin Gücü özeti! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2024 CELP VE SEVK TARİHLERİ SORGULAMA! 25 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 25 Ocak Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? X hastalığı nedir? X hastalığı gerçek mi? Fox Tv satıldı mı? Fox Tv logo ve ismi neden değişti? Bakan Koca: X hastalığı'nın gerçek hayatta karşılığı yok, rahat olun
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title