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Sen Benim Herşeyimsin filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sen Benim Herşeyimsin filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Sen Benim Herşeyimsin filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Sen Benim Herşeyimsin konusu, özeti ve Sen Benim Herşeyimsin oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Sen Benim Herşeyimsin filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Sen Benim Herşeyimsin filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sen Benim Herşeyimsin filmini izleyecek olanların merak ettiği Sen Benim Herşeyimsin konusu nedir, Sen Benim Herşeyimsin oyuncuları kimler ve Sen Benim Herşeyimsin özeti gibi konuları inceliyoruz.

SEN BENİM HERŞEYİMSİN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çok küçük yaştayken öksüz kalan Sedat, babasının ona öğrettiği en önemli dersi, "korkunun gözünün içine bakmadığın sürece onu yenemezsin" mottosunu beynine kazır. Çıralı'da yenemediği korkuları ve babasından hatıra hayat tavsiyesi ile günübirlik ilişkiler ve işlerle hayatını geçirir. Ancak bir gün bu sakin hayatı bir anda değişiverir. Günü birlik ilişkilerinden biri olan Pınar, Sedat'ın kucağına bir bebek bırakıp aynı hızla ortadan kaybolur. İstanbul'a gelip Birol sayesinde iş bulan Sedat'ın hayatı artık kızının etrafında dönmektedir. Baba-kızın masal gibi geçen eğlenceli hayatları annenin tekrar ortaya çıkmasıyla bir kez daha kaos haline döner.

SEN BENİM HERŞEYİMSİN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

TÜR: KOMEDİ

YÖNETMEN: TOLGA ÖRNEK

SENARİST: TOLGA ÖRNEK

OYUNCULAR: TOLGA ÇEVİK, MELİS BİRKAN, CENGİZ BOZKURT

Osman Demir
Osman Demir
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