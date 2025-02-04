Sen Ağlama İstanbul CANLI HD izle Star TV (7. Bölüm)!

Tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu genç bir kadın olan Şehrazat, sevgilisi Ferhat'la mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat'ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi tüm hayatlarını altüst eder. Sen Ağlama İstanbul 7. bölüm CANLI HD izle Star TV!

SEN AĞLAMA İSTANBUL KONUSU NE?

Dizi, tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu genç bir kadın olan Şehrazat'ın sevgilisi Ferhat'la mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat'ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi sonrası değişen hayatını konu ediniyor.

SEN AĞLAMA İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbul'da geçen ve imkânsız bir aşkı konu alan dizide; tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu genç bir kadın olan Şehrazat, sevgilisi Ferhat'la mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat'ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi tüm hayatlarını altüst eder. Şehrazat, sevdiği adamı darağacından kurtarmak için karanlık nüfuzuyla tanınan Büyükbey'den çaresizce yardım ister. Ancak, bilmediği bir gerçek vardır: Büyükbey'in yaptığı hiçbir iyilik karşılıksız kalmaz. Büyükbey'in kızı Şirin ve yeğeni Kubat'ın mutsuz evliliği, imparatorluğunu korumak için kurduğu planla birleşince herkesin hayatı kökünden değişecek ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

SEN AĞLAMA İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şirin'in hamilelik sonuçlarını gören Şehrazat, Kubat'tan boşanmaya karar verir. Şirin, bu gelişme sayesinde Şehrazat'tan kurtulmayı umut ederken Büyükbey beklenmedik bir hamleyle Şehrazat'ın evde kalmasını emreder. Kubat bir yandan Şehrazat'ı eve dönmeye ikna etmeye çalışırken diğer yandan Şirin'in yalanını ortaya çıkarmaya çalışacaktır. İsfendiyar'ın arkasından iş çevirdiğini öğrenen Ferhat, onunla yollarını ayırır. Büyükbey'e yaklaşmanın yollarını arayan İsfendiyar, onu gazinoya ortak olmaya ikna eder. Gazinonun açılış gecesi, iki ailenin de katıldığı bir kutlama olarak başlar. Şirin, Şehrazat'tan temelli kurtulmanın yolunu bulmuş, şeytani planını uygulamak üzeredir. Bu sırada gazinoya tüm dengeleri değiştirecek beklenmedik bir isim gelir.

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